原标题：更好满足人民群众“上好学”的期盼

日前，一堂别开生面的美术课在位于江苏省南通市海门区的江海博物馆举行。海门区东洲国际学校的丁惠老师和海门区第一实验小学的陈旦老师，合作执教跨学段融合课程“博物馆里的坛坛罐罐”和“博物馆里的陶瓷器皿”。她们带领中小学生走进江海博物馆，通过沉浸式教学，让孩子切身感受江海文化。

将美术课堂“搬”进博物馆，仅是海门区中小学教师研修中心在江海博物馆举办的关于“指向学生审美素养提升的美术课程重构”之“博物馆课堂”专题研讨活动的一个场景。“这不是简单的一堂课，而是通过课前磨课、课后研讨等方式来转变教师的教学理念、改进教学方法。”南通市中青年名师、海门区中小学教师研修中心美术教研员陈铁梅告诉记者。

“南通市把全力推进义务教育优质均衡发展与城乡一体化作为高质量开展第二批主题教育的重要内容，实实在在办好教育领域的惠民利民实事。”南通市教育局局长成宾告诉记者，围绕促进公平、提高质量两大主题，聚焦缩小城乡、区域、校际、群体四大差距，强化立法引领、优先投入、教学改革、培育优师、集团办学、乡中崛起、“双减”改革七项举措，南通加快构建优质均衡的基本公共教育服务体系，更好满足人民群众“上好学”的期盼。

据了解，主题教育开展以来，南通市教育局确定“义务教育优质均衡和城乡一体化”“职业教育国际化提升”“新生代教育家培养”等9项调研课题，局领导班子成员带队深入基层开展调研76次，帮助基层学校（单位）解决实际问题34个。通过精准施策，靶向发力，切实把“问题清单”转化为“成效清单”，将整改整治工作成效转化为办好教育惠民实事的生动实践，推动教育系统主题教育走深走实。

坚持教学改革，提高城乡课堂教学质量。南通市中小学教学改革坚持问题导向，突出区域课改多主体地位，探索形成“一县一特色、一校一精品”的课堂改革格局。主题教育开展以来，如东县马塘镇王元小学进一步加强园艺特色课程打造，培养学生热爱生态、热爱生活的情怀。如东县实验小学的“智趣课堂”、宾山小学的“生态课堂”、景安初中的“问题伴学”等特色课堂，受到当地家长学生欢迎。

坚持培育优师，扩大乡村骨干教师占比。“依托三级‘乡村骨干教师培育站’平台，优化名师工作室考核办法，海门区级名师工作室中乡村教师成员不低于50%，将近三年招聘入职的教师和乡村定向师范生纳入名师工作室第二梯队培养，着力培养一批乡村骨干教师。”南通市海门区教育体育局党组成员、区政府教育督导室专职副主任吴爱建告诉记者。南通市在全省率先出台南通市教师发展示范校建设标准，组建乡村骨干教师培育站150个，培育乡村骨干教师3895名，乡村骨干教师占比超过城镇10个百分点。

打破僵局，从重新配置优质教育资源开始。“实现教育公平不是简单地拆分学校、稀释资源，而是把名校当种子，用名校催生更多的名校。”南通市田家炳初级中学党委书记陈永兵说。通过联合办学、组建教育集团等方式，南通推动名校与普通学校、农村学校和新建学校结对，并设定每年教师流动比例不得低于15%的硬杠杠，让名校的特色传统和管理经验在更多学校开花结果。

“南通市普通高中出现了‘县中崛起、乡中崛起’的情形。乡镇高中崛起的背后是乡镇优质义务教育的强大支持，同时，优质的乡镇高中也集聚带动周边义务教育学校的发展。”成宾告诉记者，主题教育开展以来，南通教育城乡一体化不断推进，全市老百姓享受到越来越优质均衡的教育资源。

（记者 苏雁 李健）

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