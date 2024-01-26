人民网北京1月26日电 （记者李依环）记者从教育部今天举行的新闻发布会上获悉，2024世界数字教育大会将于1月29日一31日在上海举行，以“数字教育：应用、共享、创新”为主题，重点围绕教师数字素养与胜任力提升、教育数字化与学习型社会建设、人工智能与数字伦理、数字教育评价等议题进行深入交流讨论。

教育部国际合作与交流司司长刘锦在新闻发布会上介绍，大会由开幕式、全体会议、平行会议和闭幕式等4个部分组成，并同期举办“数智未来”教育展。开幕式和全体会议将于1月30日上午举行，主要包括嘉宾致辞、主旨演讲和成果发布等环节。1月30日下午将举行3场平行会议，主题分别为：教师数字素养与胜任力提升、教育数字化与学习型社会建设、全球数字教育发展趋势与指数评价。

此外，1月31日上午将举行另外3场平行会议，主题分别为：人工智能与数字伦理、数字变革对基础教育的挑战与机遇、教育治理数字化与数字教育治理。平行会议之后举行闭幕式，主要包括演讲、成果发布、闭幕辞、交接仪式等环节。“数智未来”教育展将于1月30至31日举办，重点展示中国发展数字教育的理念和做法，包括信息化历程、数字化转型、智能化发展、数字化教育装备四个篇章。

刘锦介绍，本次大会将成立世界数字教育联盟，上线国家智慧教育公共服务平台国际版，展示中国与有关国家数字教育合作成果，发布国际数字教育案例汇编，发布全球数字教育发展指数，发布《中国智慧教育发展报告2023》、《数字教育前沿》创刊，发布2024世界数字教育大会上海倡议等。

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