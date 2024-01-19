人民网北京1月19日电 （记者李依环）民族舞蹈、大鼓演奏、民乐合奏、戏曲和话剧表演......以“龙飞凤舞贺新春”为主题，北京市大兴区首届京津冀校园春晚18日举行，来自北京市大兴区、天津市北辰区、河北省廊坊市的学生们同台演出，展示美育教育成果，展现青春风采。

“这次我们把舞台完整地交给学生，让他们尽情地展示自己。”接受人民网记者采访时，北京市大兴区教委副主任陈子华介绍，2016年，京津冀三地成立教育联盟，在体育、艺术、科技教育等多个方面推进区域合作。与往年相比，今年的活动将传统佳节与艺术教育巧妙融合，着力为更多的孩子提供展示机会，让他们享受艺术带来的快乐。

天津市北辰区教育局副局长刘福颖谈到，通过本次同台表演，京津冀三地青少年增进了了解，也拉近了彼此之间的距离。未来，三地将进一步提高校长、教师之间的交流频次，为学生搭建更多的展演、比赛和交流平台。

据悉，本次活动由北京市大兴区教委主办，天津市北辰区教育局、河北省廊坊市教育局协办，北京市大兴区青少年活动管理中心承办。活动当天同期举行京津冀学生艺术作品展，涵盖书法、绘画和工艺美术三大类，共300余幅学生作品参展。