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清华毕业生80%都出国了？校方辟谣

2024年01月17日10:48 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月17日电 近日，清华大学召开就业工作会，公布该校2023届毕业生去向数据。针对网传的“清华毕业生80%都出国”，该校今天也通过官方平台进行了回应。

视频来源：清华大学

数据显示，清华大学2023届档案在校本科毕业生3200多人，档案在校研究生毕业生5200多人。本届清华毕业生出国（境）深造比例为8.0%，本科生出国（境）深造比例为15.6%，境内深造比例为65.2%。硕士生出国（境）深造比例为5.9%，境内深造比例为6.9%。近20年出国留学的校友完成学业后，大部分已归国工作，在各行各业发挥中坚力量。

对于选择就业还是深造，数据显示，2023届清华毕业生中，本科生选择继续深造的比例为80.8%，硕士生选择继续深造的比例为12.8%。本科生更多选择继续读书求学，硕士生更多选择走上工作岗位。

清华大学指出，2023届清华毕业生在关乎国计民生的重要领域重点单位就业比例为83.0%，签约的主要单位覆盖国防科技、制造业、能源业、信息通讯和互联网、公共管理与服务、高等院校及科研院所等多个重要行业领域。过去十多年，清华毕业生在国内重要领域重点单位就业比例均在80%以上。

此外，本届毕业生中京外就业率为53.8%。近十年来，大部分清华毕业生赴北京以外区域就业，前往国防军工领域、西部地区就业人数持续攀升。他们让青春之花绽放在祖国最需要的地方。（李依环、实习生吕轩）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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