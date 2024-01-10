原标题：706名中学生入选 重庆市“雏鹰计划”

“雏鹰计划”学员们在重庆邮电大学空间通信研究院了解创新知识。重庆市教科院供图

近日，重庆市青少年创新人才培养“雏鹰计划”第十三期学员开班典礼暨通识培训活动在重庆两江新区举行。新一届“雏鹰计划”408名高中学员和298名初中学员齐聚一堂，迎来开班第一课。

据了解，12年来，重庆市青少年创新人才培养“雏鹰计划”累计选拔培养3526名雏鹰学员、79名英才学员。

开班典礼现场，展示了3个“雏鹰计划”优秀项目。来自重庆南开两江中学的高中雏鹰学员王梓臣、杨状状、曾瑞沣，在重庆理工大学导师的带领下，研发出了柔性手部智能康复外骨骼项目，帮助手部运动功能受损的老人们进行手部康复训练。

该项目获得了中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛萌芽赛道金奖。团队成员表示，这个项目帮助他们增强了创新意识，培养了创新思维，提升了个人能力及团队合作能力。

由重庆科技馆、重庆一中、重庆七中联合培养的初中雏鹰学员李昱秋、叶倩羽、马歆茹展示了“游”你创造——基于碳达峰碳中和为概念的小程序研发项目成果。他们自学编程设计出小程序游戏，帮助公众了解减碳小知识。

由重庆地质矿产研究院、重庆一中、重庆第十八中学联合培养的初中雏鹰学员邢诗淼、杨竣淇、李锦皓开展了基于废弃物的土壤增肥固碳改良剂的研究。在重庆地质矿产研究院科研人员的帮助下，他们加深了对科研的理解。

这些优秀项目让新一届的雏鹰学员们对于如何开展科研有了更直观的认识。重庆八中渝北校区初一学生李怡霏说：“接下来，我要向优秀的学员学习，敢于发现问题、提出问题，不断拓宽自己的视野和思维能力。”

“基础教育阶段是引导学生树立远大志向、识别发现和选拔培养创新人才的黄金时期。青少年创新人才培养体系将为国家深入实施科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略播下创新的‘种子’。”重庆市教委基教处处长向斌介绍，近年来，重庆市围绕四个“一体化”，即一体化构建青少年创新人才培养项目、一体化设计青少年创新人才培养课程体系、一体化培育青少年创新人才培养导师团队、一体化建设青少年创新人才培养特色学校和实验基地，构建起目标明确、体系健全、管理规范、资源融通的青少年创新人才培养体系。

重庆市教科院党委委员、副院长刘雅林介绍，“雏鹰计划”搭建起高校、科研院所、科普基地和中学之间互联互通的“桥梁”。计划以联合培养创新人才的导师制管理、个性化培养、活动化体验、小班化教学“一制三化”模式，纵向打通高校、高中、初中的学段壁垒，接续培养创新人才。

（记者雍黎）

(责编：郝孟佳、李昉)