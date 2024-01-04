原标题：教育部部署全面实施学校美育浸润行动

日前，教育部印发通知，全面实施学校美育浸润行动，包括实施美育教学改革深化行动、教师美育素养提升行动、艺术实践活动普及行动等，推动形成全覆盖、多样化、高质量的具有中国特色的现代化学校美育体系。

通知提出主要任务和目标，到2027年，美育课程教育教学质量全面提升，常态化学生全员艺术展演展示机制基本建立，跨学科优质美育资源体系初步建成，面向师范类专业学生开设美育课程实现全覆盖，艺术学科骨干教师培训全面开展，建设一批学校美育名师工作室，培育一批国家级示范性学生艺术团，涌现一批美育特色鲜明的示范区示范校。

在课程建设方面，严格按照各学段课程标准开齐开足上好艺术相关课程，强化课程实施的综合性，创新教学方法，丰富课程资源，提高教学质量；打造艺术课程活力课堂，激发学生积极性，提高参与度，展现学生自信和风采；义务教育阶段学校积极提供多样化、个性化的艺术选修课程和课后服务，帮助学生通过在校学习掌握1至2项艺术专项特长；做好艺术教材编审选用，配发义务教育阶段艺术教材，遴选推荐一批优质美育课后读物；完善艺术人才培养模式，加强艺术特长学生一体化选拔和培养，拓宽艺术人才成长通道；构建完善艺术学科与其他学科协同推进的美育课程体系，加强美育与德育、智育、体育、劳动教育的融合，挖掘和运用各学科蕴含的品德美、社会美、科学美、健康美、勤劳美、自然美等丰富美育资源，分学科推动制定美育教学指引；鼓励有条件的地方探索利用传感技术、大数据、物联网、人工智能、虚拟现实等活化教学内容、创新教学方式、丰富艺术体验、改进评价过程。

在保障举措上，浸润行动将进一步强化美育师资建设，营造校园艺术氛围，整合社会美育资源。将美育纳入教育系统领导干部和教师培训计划，将美育课程纳入师范类专业学生人文素养课程，将美育素养有关内容纳入教师资格考试，建设国家、省、市、县各级学校美育名师工作室，构建名师和骨干教师学习成长共同体；广泛开展班级、年级、院系、校级等群体性展示交流，学校每学期至少举办一次全员参与的展演展示活动，省、市、县级每年举办学生艺术展演，提高全国大、中小学生艺术展演活动覆盖面和参与度；鼓励学校建设丰富多样的艺术社团，加强国家级示范性大中小学生艺术团建设，建立国家重大演出与学校社团的活动交流机制；支持学校根据实际建设小型美术馆、博物馆、展览厅、音乐厅、剧场等；推进有条件的地区、学校与公共文化艺术场馆、文艺院团交流合作与双向互动，搭建平台引导学生走进艺术场馆。

在优化评价机制方面，中小学依据课程标准组织实施全员艺术素质测评，鼓励拓展测评内容和方法，完善初、高中艺术科目学业水平考试，将美育评价纳入学生综合素质档案；高校落实本科学生修满至少两个学分公共艺术课程的基本要求，注重与专业人才培养相结合，强化审美素养和创新意识的评价。（记者周世祥）

(责编：李依环、熊旭)