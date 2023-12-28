原标题：四部门进一步规范义务教育课后服务

为进一步规范义务教育课后服务工作，提高课后服务水平和质量，教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅、国家市场监督管理总局办公厅四部门日前联合印发《关于进一步规范义务教育课后服务有关工作的通知》。

通知明确提出五个“严禁”，具体要求：一是严禁随意扩大范围，学校课后服务应安排在上课日及完成国家规定课程和学校教学计划之后，结束时间应与当地正常下班时间做好衔接；二是严禁强制学生参加；三是严禁增加学生课业负担，不得利用课后服务时间组织学生刷题备考、讲授新课或集体补课；四是严禁以课后服务名义乱收费，学校要严格执行收费公示制度，将课后服务收费标准、服务时间、课程内容等相关信息公开，主动接受学生、家长和社会监督；五是严禁不符合条件的机构和人员进校提供课后服务，要建立第三方机构进校园遴选审核机制，形成机构名单、服务项目及引进费用标准，加强日常监管并建立动态调整机制。

根据通知，各地要对区域内课后服务实施情况进行全面排查，调整完善相关政策措施，并于2024年春季学期起正式实施。（记者唐芊尔）

(责编：李昉、郝孟佳)