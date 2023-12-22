白阳 任沁沁

原标题：爱国主义教育法元旦起生效 贯彻实施的重点有哪些

备受关注的《中华人民共和国爱国主义教育法》，将于2024年1月1日起生效实施。有关部门将推出哪些实招让法律落地？

在21日全国人大常委会法工委、全国人大常委会办公厅举办的新闻发布会上，全国人大常委会法工委、中央宣传部、中央网信办、教育部、文化和旅游部等相关部门负责人对贯彻实施爱国主义教育法的重点工作进行了解读。

推动新时代爱国主义教育广泛深入持久有效开展

全国人大常委会法工委立法规划室主任杨合庆表示，爱国主义教育法全面系统地规定了爱国主义教育的指导思想、领导体制、工作机制、职责任务、实施和保障措施等，将为推动新时代爱国主义教育广泛深入持久有效开展提供有力法治保障，为实现中华民族伟大复兴提供强大精神动力，为弘扬和传承中华优秀传统文化提供有力支撑，为维护国家安全、荣誉和利益奠定坚实基础。

杨合庆表示，法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施。爱国主义教育法的实施要遵循爱国主义教育规律。

“爱国主义教育是面向全体人民的教育，内容丰富、形式多样；重点在青少年、基础在学校教育；既要注重教育引导，又要注重实践养成，更需要全社会共同参与、共同推进，为爱国主义教育法实施营造良好氛围。”杨合庆说。

把握新中国成立75周年的重大时间节点开展爱国主义教育

“将爱国主义教育写入法律，是回应人民群众强烈爱国热情，有效整合社会意识、凝聚价值共识，涵养家国情怀、增进民族团结，更好为强国建设、民族复兴伟业统一思想、凝聚力量的现实需要。”中央宣传部宣传教育局副局长曾建立说。

根据爱国主义教育法，在每年10月1日中华人民共和国国庆日，国家和社会各方面举行多种形式的庆祝活动，集中开展爱国主义教育。

“明年是新中国成立75周年，也是我们落实法律规定、把握重大时间节点有力有效开展爱国主义教育的有利契机。”曾建立介绍，相关部门正在研究制定工作方案，对明年的庆祝活动进行谋划设计。主要设想是动员社会各方面参与、深入城乡基层一线，广泛开展学习体验、主题宣讲、缅怀先烈、网上宣传、群众性文化活动等形式多样、内容丰富的主题活动，激发爱国之情、砥砺强国之志、实践爱国之行，营造庆祝新中国成立75周年的浓厚社会氛围，使热爱祖国成为全体人民的坚定信念、精神力量和自觉行动。

加强爱国主义教育网络内容建设

网络是爱国主义教育的重要载体。爱国主义教育法明确了网络信息服务提供者加强爱国主义教育的责任义务。

中央网信办网络法治局副局长唐磊表示，近年来，中央网信办在推动制定修订网络立法的过程中不断强化爱国主义相关法规制度建设，从法律、行政法规和部门规章三个层面，积极完善爱国主义相关制度。

他表示，网信部门将进一步指导网络信息服务提供者加强爱国主义教育网络内容建设，组织开展爱国主义相关重大主题、重大活动、重大事件等宣传报道，营造浓厚的爱国主义教育氛围。持续加大对含有违反爱国主义教育法内容的网络信息的治理力度，进一步压实网络信息服务提供者主体责任，健全完善长效机制，切实将爱国主义教育相关法规制度要求落实到管网、办网、上网全过程，积极营造天朗气清、生态良好、正能量充沛的网络空间。

将爱国主义教育贯穿学校教育全过程

学校是加强爱国主义教育的重要阵地。爱国主义教育法规定，各级各类学校应当将爱国主义教育贯穿学校教育全过程，办好、讲好思想政治理论课。

教育部政策法规司副司长王大泉表示，教育部将落实法律规定，将爱国主义教育贯穿学校教育全过程，将爱国主义教育内容融入各类学科和教材中，推进大中小学思政课一体化建设；有针对性地进行中国特色社会主义和中国梦教育，社会主义核心价值观教育，中国共产党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史教育，法治教育，铸牢中华民族共同体意识教育等。

此外，把爱国主义教育内容融入各类社会实践教育基地建设，打造场馆育人精品项目、红色文化弘扬基地，组织学生参加“场馆里的思政课”“行走的思政课”等。指导各级各类学校开展好“从小学党史 永远跟党走”“学习新思想，做好接班人”等主题教育活动，常态化制度化开展理想信念教育。发挥学校与家庭联系紧密的独特优势，把热爱祖国融入家庭教育。

创造更丰富、更具吸引力的文化遗产资源旅游项目和产品

爱国主义教育法对利用红色资源、文物古迹、爱国主义教育基地和各类文化场馆等资源开展爱国主义教育作出明确规定。文化和旅游部政策法规司一级巡视员周久财表示，将持续推进文化和旅游深度融合发展，创造更丰富、更具吸引力的文化遗产资源旅游项目和产品。

周久财表示，文旅部充分发挥各类博物馆、纪念馆、公共图书馆、文化馆等公共文化设施，文化艺术研究机构、文艺院团，文物和非物质文化遗产保护中心、展览展示馆等资源和优势开展爱国主义教育活动；通过推动文物的活化利用和非物质文化遗产的传承弘扬，发掘文物和非物质文化遗产所蕴含的爱国主义精神。

“我们将持续推进文物古迹、非物质文化遗产、红色资源的发掘与利用工作，支持革命纪念馆、博物馆、非遗馆利用数字化技术增强展示效果，推动文物、非物质文化遗产走进校园。组织开展红色旅游相关品牌活动，推动红色旅游融合发展示范区建设，发挥红色资源教育功能。继续围绕春节、元宵节、端午节等传统节日组织开展各具特色的民俗文化活动，增进家国情怀。把爱国主义作为文艺创作的主旋律，在各类重大活动中加大爱国主义题材作品的演出推广力度。”周久财说。

（新华社北京12月21日电 记者白阳、任沁沁）

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