本报记者 李增辉 刘新吾

习近平总书记在党的二十大报告中明确指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

重庆深入贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，全面实施科技创新和人才强市首位战略，锚定打造西部人才中心和创新高地目标，坚持教育、科技、人才一体统筹推进，推动人才工作系统重塑、整体提升，人才事业迈上了新台阶。目前，全市人才资源总量突破630万人，重庆正成为各类人才大有可为、大有作为的热土。

推动政策优化升级

强化人才培养集聚

重庆重塑人才引育政策体系，紧盯科技和产业发展前沿，聚焦打造数智科技、生命健康、新材料、绿色低碳四大科创高地，大力支持各方面优秀人才来渝创新创业，根据人才需要实行创新创业、生活保障、职业发展等专项支持，加快集聚能够发展高新产业、带动学科发展的高层次人才。同时，统筹推进“青创500”、博士后倍增等专项，大力集聚科技领军人才和优秀青年人才，带动全市人才水平整体提升。

今年6月，在首届卓越工程师大赛闭幕式上，重庆市测绘科学技术研究院的唐甜甜获得了大数据工程技术人员专业技术等级证书。这是重庆体系化开展卓越工程师培养集聚行动的一个缩影。重庆陆续推出育苗、启航、赋能、攀登、传承等6个专项，获批西南地区卓越工程师学院，逐步形成了从在校生到退休工程师的全链条引育体系，推出博士“直通车”科研项目、“塔基”人才政策，加快青年发展型城市建设……

一系列创新举措，吸引着越来越多的青年人才关注重庆、来到重庆、留在重庆。在荣昌区，构建“1+8+N”人才政策体系，今年认定高层次人才90人；梁平区结合人才所需，给发展、给支持，主动深入高校、科研院所发掘、引进人才，聚焦科技创新赋能，柔性引入高层次人才156名；永川区分类分级建立重点产业人才需求清单和人才库，出台人才22条政策体系，绘制重点产业链人才图谱，精准引才育才……

数据显示，在渝高校毕业生每年有近七成选择留渝就业，且呈逐年上升趋势。今年以来，重庆新招博士后1090人，同比增长16%；出站留渝率达90%。

今年9月份，巴渝技能健将在全国第二届职业技能大赛中，获得5金2银4铜和67个项目优胜，参赛项目获奖率达76.7%，金牌数、奖牌数均居西部第一。“亮眼成绩，得益于重庆对技能人才的精心培养。”重庆市人力社保局党组书记、局长黎勇介绍，近年来，重庆深入实施“巴渝工匠”行动计划，全市高技能人才达166万人，占技能人才总量的31.6%。

提升平台发展能级

搭建交流合作舞台

砖墙红黄相间，绿植错落有致，花园里的金凤实验室跃然入目。“实验室聚焦生命健康，既是科研平台，也是汇聚高端人才的‘蓄水池’。”金凤实验室运营负责人徐辉介绍，已有29个创新团队入驻这里开展科研攻关，集聚科研人员近400名。

好产业吸引好企业，好企业带来好人才，在重庆，这已成为一种良性循环。渝中区实施产业人才振兴行动，聚焦产业链条建立软信产业等专家智库；大渡口区兑现落实人才资助、科技研发和技术创新载体建设奖励等各类奖补资金600万余元；北碚区聚焦高层次人才创业，设立总规模为3000万元的“人才创业券”。

栽好梧桐树，引来凤凰栖。“实验室体系+高水平大学+科技领军企业”创新载体动能澎湃，西部（重庆）科学城、两江协同创新区、广阳湾智创生态城等拔节生长，“双一流”和特色高水平大学建设深入推进，高端人才和创新要素在巴渝山水间不断集聚。

有发展的平台，更要有交流合作展示的舞台。今年，重庆进一步升级举办重庆国际人才交流大会，举办全球卓越工程师大赛、“兴渝杯”国际创新创业项目大赛，筹备“一带一路”国际技能大赛，让各类优秀人才及创新成果脱颖而出。同时，深入开展“百万人才兴重庆”活动，已举办全国重点高校巡回引才、“博士渝行周”、民营企业引才服务月等子品牌活动上千场。人才与城市相互成就的故事每天都在这里上演。

营造良好发展生态

激发人才创新活力

体制顺、机制活，则人才聚、事业兴。重庆坚持问题导向、效果导向，注重系统集成，向改革要动力，用改革增活力，赋予人才奋斗的意义与价值。

推动人才评价机制科学精准。重庆优化职称晋升绿色通道，升级完善留学回国人员、博士后研究人员、特殊人才职称评定办法，4100余人直接获评高级职称。拓展基层人才“定向评价、定向使用”制度，逐步打破基层卫生人员、乡村学校教师、乡镇农技人员职称评定“天花板”。贯通专业技术人才和高技能人才职业发展通道，建起技术技能人才成长“立交桥”。

推动人才支持激励机制不断完善。推行人才项目经费“包干制+负面清单”管理，赋予更大经费使用自主权。开展科技成果转化“先投后股”改革试点，先期以科技项目形式向科技型企业投入财政资金，后期按照事先约定将投入的财政资金转换为股权，首批立项支持4个项目、投入700万元。制定《重庆市完善科技激励机制的若干措施》，重点加大对企业、科技人才、成果转化的激励力度，更多成果从实验室走向生产线、进入大市场。

綦江区骨干人才、重庆友利森汽车科技有限公司工程师蔡翱随企业落户綦江后，綦江给予“人才大礼包”，不仅解决了子女教育问题，还提供了岗位津贴和免费体检服务。

重庆围绕人才创新创业的不同阶段需求，把推进人才创新创业全周期服务“一件事”改革作为市级重大改革项目，既聚焦研发服务、成果转化、创业孵化等发展大事，也关注住房保障、子女教育、身体健康等关键小事，持续打造近悦远来的人才生态体系。

建立“人才贷+人才险+种子基金+天使基金”金融支持体系，向高层次人才发放金融服务卡，为科技型企业发放知识价值信用贷，探索推进人力资本价值评估“七彩模型”建设，传递呵护人才、鼓励创新的鲜明导向。

加快建设“渝才荟”人才工作数字化平台，推广人才服务码，建设人才认定、项目申报、人才评价、人才服务等应用场景，入仓数据360余万条，以数据流打通业务流、决策流、执行流，逐步实现人才工作“一屏掌控、一键智达、一网通办”。

从“人才卡”到“人才码”，从“一站式”到“一件事”，从“人才公寓”到“人才社区”……数智化引领，全周期赋能，重庆日益成为人才的向往之地、创新之都、圆梦之城。

《 人民日报 》（ 2023年12月15日 12 版）

(责编：李昉、孙竞)