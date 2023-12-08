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用有温度的教育培育向阳的花朵

2023年12月08日08:35 | 来源：光明日报
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原标题：用有温度的教育培育向阳的花朵

讲述人：哈尔滨市第十七中学援教大兴安岭塔河县教师 乔蕾

教书育人，在我看来，是用科学的专业素养和有温度的教育守护孩子们的成长。

我的工作日常没有那么多的轰轰烈烈，更多的是平平凡凡的日复一日。种好自己的心田，浇灌好孩子们的心田，这便是我为人师表的快乐。

2022年，黑龙江省选派优秀干部人才到边境，助力兴边富民。我和学校其他四位老师一同，从省城哈尔滨来到大兴安岭塔河一中。

学校三个年级共九个班，教师整体老龄化严重，每年大批教师退休，新人又无法及时补充上来，造成很多课程都面临着没有专业任课教师的窘境，不少教师都在跨学科教学。

起初，我承担两个初三毕业班的数学教学工作，每周18节课，他们毕业后我又承担了七年级两个班级的教学工作。在我教过的学生里，一个爱说爱笑的朴实女孩雪慧令我印象深刻。每堂课下，她都喜欢围在我的身边说说笑笑。某次开学初的单元测试100分满分，她只得了6分。那段时间，她的笑容少了，课下远远地看着我，我知道她是因为成绩的缘故，不好意思靠近我。

不能让任何一个孩子掉队。我主动找她谈心，我对她说：“看到这个成绩，换作谁都会很难过，我理解你，但我更欣赏你有改变的想法。解决这个问题，我是行家，有我在你身后作支撑，我们会有变化的。今后一段日子里你要做好跟我一起吃苦的准备啦，行吗？”“嗯，您放心，我不怕苦。”我们互相打气。

此后，我利用每天课间时间，帮助雪慧梳理知识点；课后通过微信，帮助她深入跟进练习；利用费曼学习法，让她自己讲题，输出想法。功夫不负有心人，经过一学期的努力，雪慧的成绩由6分提升到40分，由40分又提升到76分，上学期又提升到了80多分！

喜人的进步让雪慧更有自信，她也能更加坦然地面对每一次成绩的起伏。今年的教师节，我收到了来自雪慧暖心的祝福：亲爱的乔老师，谢谢您一直对我的鼓励，我在小学的时候数学成绩一直都不好，但自从认识了您，我才发现数学还可以这么学。有幸做您的学生，真的很幸福。

雪慧的进步是众多学生的一个缩影，我能做的，只是通过源源不断的鼓励与教学相长的陪伴去激发学生的内生动力。我相信，每个孩子都有着无限可能。

在教学中，我也意识到一些孩子未必能达到大众所认可的优秀水平，但我们可以培养其具备正确的人生观、价值观和基本的学习素质。今天的孩童，会成为明日的父母，希望的种子在一代代的进步中传递。我想，家校教育会是我们在未来教学中需要深入研究的新课题。

此外，我还注重做好示范引领的工作。我多次来到塔河五中，送教下乡，指导当地教师规范化教学。经过一段时间的教学探索，我发现，数学课堂教学缺少统一的集备材料，学生不了解课内学习内容的重难点。因此我一直致力于将哈尔滨市第十七中学的教学资源进行重新整合，整理出符合塔河学情的教学资料。

多承担一份工作，就要多付出一份心思，同时也会多收获一份经验。我始终在积极地发现问题，用心思考去找到解决问题的方法，希望能够为我所援助的学校、地区留下一份可持续运用发展的教育资源。因为，我始终坚信真正的援助不仅是帮助，更是双方共同成长、共同进步。

（记者张士英整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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