原标题：中国传媒大学与联合国教科文组织召开“无障碍信息传播与人权保障”研讨会

12月1日，在第32个“国际残疾人日”来临之际，中国传媒大学与联合国教科文组织联合主办“无障碍信息传播与人权保障”研讨会在京召开，分论坛以“构建残障包容性的社会：来自中国、蒙古和印度尼西亚的经验”及“无障碍赋能残障人士：全球视角和国际经验”为主题，邀请来自中国、法国、蒙古、马来西亚等十余个国家的代表，以现场或视频的形式参会，共同探讨提升社会的残障包容性、推进信息无障碍传播赋能残障人士的路径方法。

本次研讨会是中国高校首次与联合国教科文组织合作，面向全球开展无障碍信息传播的理论与实践交流，旨在构建以推进全球信息无障碍传播与保障人权为主题的高端交流平台。

中国传媒大学副校长李新军、联合国教科文组织东亚地区办事处主任夏泽翰（Shahbaz Khan）教授为开幕式致辞。来自联合国教科文组织，蒙古残障人发展机构，印度尼西亚妇女、残障人士和儿童倡导中心基金会，Kotakita机构以及国内相关组织机构的8位专家学者发表主题演讲。

夏泽瀚（Shahbaz Khan），中国人权发展基金会副理事长兼秘书长左锋，中国残联党组成员、副理事长尤亮，中国传媒大学党委书记、无障碍信息传播研究院名誉院长廖祥忠出席致辞。

研讨会现场。主办方供图

“多年来，中国传媒大学发挥学科专业优势，深耕无障碍信息传播，以扎扎实实的科研实践成果，推动实现残疾人权益最大化，满足他们日益提升的精神文化需求，提升弱势群体的获得感、幸福感、安全感。”廖祥忠说。

夏泽翰表示，联合国教科文组织通过全民信息计划，将无障碍信息获取置于公众数字社会建设的最前沿。“希望本次讨论能够激励我们建设更加公平、包容、无障碍的数字未来，让所有人都可以享受到数字时代所带来的巨大机遇。”

研讨会现场。主办方供图

左锋表示，近年来，中国全面推进信息无障碍建设，增强信息无障碍终端产品的供给，加强盲文手语学科建设和人才培养，残疾人等特定群体的权益保障状况持续改善等，成为中国人权事业发展进步的生动例证，赢得了国际社会的广泛赞誉。

尤亮对推进信息交流无障碍建设工作提出了建议：完善信息无障碍建设相关法规、标准，建立健全推进信息无障碍建设的长效工作机制，加大政策支持力度，加强宣传和国际交流合作。

当天，还有来自联合国教科文组织、中国科学技术信息研究所、中国人民大学等国内外相关机构的十位专家学者参与研讨并发言。

据介绍，此次作为中国传媒大学与联合国教科文组织共同举办的首届主题研讨会，今后拟按年度就共同关注的主题继续举办。（中青报·中青网记者 先藕洁）

(责编：李昉、熊旭)