原标题：未来三年将有12万银龄教师参与教学

“十四五”期间，我国老年人口将突破3亿。教育领域也将迎来教师的退休高峰。日前，教育部等十部门联合印发《国家银龄教师行动计划》（以下简称《计划》），《计划》明确，经过三年左右时间，银龄教师服务各级各类教育的工作体系基本健全，服务能力不断提升，政府主导、社会参与的银龄教师发展格局基本形成，全国银龄教师队伍总量达12万人左右。

《计划》显示，国家银龄教师行动计划主要涵盖普通高等教育、职业教育、基础教育、终身教育和民办教育五大领域，将各级各类学校及老年教育、社区教育、开放教育机构纳入实施范围。其中，银龄教师支持普通高等教育行动聚焦服务国家战略需求，重点支持有发展潜力、有优势特色学科的普通高等学校和民族地区新建或急需提升发展水平的普通高等学校。银龄教师支持职业教育行动聚焦深化产教融合，重点支持具有地方产业重大需求、需进一步提升办学条件的职业院校。银龄教师支持基础教育行动聚焦基础教育提质扩优，在现有中小学银龄讲学计划基础上进行优化升级。银龄教师支持终身教育行动聚焦建强师资队伍，支持各级老年教育机构、社区教育机构、开放教育机构提升发展水平。银龄教师支持民办教育行动聚焦各级各类民办学校发展，重点支持急需高素质教师的民办普通本科高校和高等职业院校。

作为积极应对人口老龄化的有力之举，《计划》将搭建国家层面老有所为平台，挖潜退休教师资源优势。

银龄教师需要具备哪些条件以及履行哪些职责？教育部教师工作司负责人介绍，银龄教师应当政治可靠、师德高尚、爱岗敬业、业务精良，同时身体健康、甘于奉献、不怕吃苦、作风扎实。申请参与普通高等教育、职业教育、终身教育、民办教育领域的线下银龄教师年龄一般应在70（含）岁以下，参与基础教育领域的线下银龄教师年龄一般应在65（含）岁以下，线上银龄教师年龄可适当放宽。

“银龄教师一般应具有副高级及以上职称，基础教育领域银龄教师可适当放宽至中级职称。银龄教师应发挥自身的政治优势、专业优势和经验优势，通过课程教学、教学指导、课题研究、团队建设指导等方式，指导青年教师发展成长，带动提升受援学校教育教学和管理水平；同时发挥在教育引导和关爱保护青少年方面的优势作用。”教育部教师工作司负责人表示。

事实上，国家银龄教师行动计划前期已有试点探索。

教育部于2018年启动实施中小学银龄讲学计划，2020年启动实施高校银龄教师支援西部计划，累计招募20000余名中小学退休教师，近1000名部属高校、部省合建高校等“双一流”建设高校退休教师开展支教支研。

教育部教师工作司负责人表示，这些计划既发挥了退休教师余热，又提升了受援校、受援地教育发展水平，形成了多赢的良好局面，有基础、有条件在新形势下实现优化升级，发挥综合效益。（记者陈鹏）

(责编：李昉、李依环)