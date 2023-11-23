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2023年两院院士增选结果揭晓

2023年11月23日08:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京11月22日电  （记者张泉）中国科学院、中国工程院22日公布2023年院士增选结果，分别选举产生中国科学院院士59人，中国工程院院士74人。

　　院士是我国科学技术方面和工程科技领域的最高荣誉称号，院士制度是党和国家为树立尊重知识、尊重人才导向，凝聚优秀人才服务国家设立的一项重要制度。本次增选后，我国院士队伍的年龄结构和学科分布进一步优化。

　　新当选的中国科学院院士平均年龄54.7岁，最小年龄45岁，最大年龄65岁，60岁（含）以下的占90%，女性科学家有5人当选。新当选的中国工程院院士的研究领域共涉及43个一级学科，覆盖了中国工程院院士增选指南中学科的78.2%。

　　据悉，本次两院院士增选名额进一步向国家急需的关键领域和基础学科、新兴学科、交叉学科倾斜；向为国防和国家安全作出突出贡献的科研人员倾斜；向承担国家重大科研任务、重大科技基础设施建设和重大工程并作出突出贡献的科研人员倾斜。

　　本次增选工作中，中国科学院、中国工程院进一步强化对候选人的多方位审核，并进一步健全监督体系，切实把好院士队伍“入门关口”，维护院士称号的学术性、荣誉性、纯洁性。

　　本次增选后，我国现有中国科学院院士共873人，现有中国工程院院士共978人。

　　《 人民日报 》（ 2023年11月23日 11 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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