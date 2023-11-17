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同济大学成立“一站式”学生社区协同育人中心

2023年11月17日17:27 | 来源：人民网-教育频道
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“青春会客厅”一站式学生社区协同育人中心现场。 同济大学供图
“青春会客厅”一站式学生社区协同育人中心现场。 同济大学供图
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人民网北京11月17日电 开展交流座谈、阅读分享，提供自助打印、自助茶饮，实行接诉即办......同济大学“青春会客厅”一站式学生社区协同育人中心日前正式揭牌成立。

据悉，同济大学是教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设试点单位。今年5月，该校启动建设“一站式”学生社区协同育人中心，在空间营造上充分调动视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉，全面考虑并满足学生对高品质学生社区需求，着力打造新型“五感社区”。

此外，该校还通过建立学生社区学生成长领航平台、学生事务综合办理平台、学生社区文化创意平台、学生社区共学互助平台、学生社区美好生活共创平台、学生社区交流自治平台等“六大平台”，以及学生社区可持续发展培力计划、学生社区成长赋能师计划等“两大计划”，使学生社区成为有志青年的理想地，有为青年的实践地，有爱青年的治愈地，有料青年的合作地，有氧青年的打卡地。

“‘一站式’学生社区建设作为推进高等教育治理体系和治理能力现代化要求下的一项学生管理模式改革，是一项具有开创性、时代性的重要改革措施。”同济大学党委副书记彭震伟表示，学校“青春会客厅”的建设融入了学生社区育人“生态雨林”的概念，让育人场景有了“生命”，未来将继续依托“一站式”学生社区建设，推动育人资源下沉“一线”，不断完善学生成长发展支持系统，全面推进人才培养工作迈向新的台阶。（李依环、实习生朱彦初）

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