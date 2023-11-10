人民网北京11月10日电 （记者孙竞）日前，教育部办公厅印发了《关于做好2024年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》，对做好2024年普通高校部分特殊类型招生工作作出部署。

记者了解到，2021年，教育部印发通知，提出完善和规范艺术类专业和高水平运动队考试招生的系列举措，相关规范管理措施已于2021年起逐步实施，相关招考政策将于2024年落地。

此次通知明确提出，进一步加强艺术类专业省级统考能力建设，完善省级统考科目和内容，考试科类基本实现全覆盖；少数组织校考的高校要加强校考与省级统考衔接，合理确定校考形式及内容，科学制定招生录取办法。

教育部有关部门负责人介绍，高校艺术类专业招生实行“文化素质+专业能力”的考试评价方式，文化素质使用高考文化课考试成绩，专业能力使用艺术类专业考试成绩。艺术类专业考试包括省级统考（含省际联考）和高校校考，根据不同艺术类专业人才选拔培养要求实行分类考试。

据介绍，艺术类专业即指2023年《普通高等学校本科专业目录》中“艺术学”门类下设的各专业，以及《职业教育专业目录（2021年）》中高等职业教育本科和专科专业“艺术设计类”“表演艺术类”下设各专业和“民族文化艺术类”“广播影视类”等部分专业。

艺术类专业分为两类：一类是不组织专业考试的专业，包括艺术史论、艺术管理、非物质文化遗产保护、戏剧学、电影学、戏剧影视文学、广播电视编导、影视技术等；一类是可组织专业考试的专业，包括音乐类、舞蹈类、表（导）演类、播音与主持类、美术与设计类、书法类、戏曲类等，相关高校可根据本校人才培养实际确定是否使用专业考试成绩。

根据通知，2024年起，各省（区、市）省级统考对音乐类、舞蹈类、表（导）演类、播音与主持类、美术与设计类、书法类等科类基本实现全覆盖，戏曲类实行省际联考。此外，各省（区、市）还将根据不同艺术类专业人才选拔培养需求，因地制宜、分类划定、稳步提高艺术类专业高考文化课成绩录取控制分数线。

艺术类专业招生录取方面，将依据考生高考文化成绩、专业考试成绩，参考综合素质评价进行招生录取。对于使用省级统考成绩作为专业考试成绩的专业，在考生高考文化课成绩和省级统考成绩均达到所在省（区、市）艺术类专业录取控制分数线基础上，依据考生高考文化课成绩和省级统考成绩按比例合成的综合成绩择优录取，其中高考文化课成绩所占比例原则上不低于50%。

此外，根据2021年印发的《教育部关于进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试招生工作的指导意见》，自2024年起，高校高水平艺术团不再从高校招生环节选拔，由相关高校从在校生中遴选培养。

(责编：李昉、熊旭)