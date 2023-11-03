“我国GDP高速增长，离不开高等教育的科技创新和人才支撑。高校要主动肩负教育强国的龙头使命，在中国式现代化中率先实现高等教育现代化。”2023大学校长论坛期间，安徽大学党委书记蔡敬民在接受人民网专访时说。

蔡敬民表示，高校一定要聚焦国家和区域重大战略需求，调整学科专业结构，深化产教融合、科教融汇，有的放矢培养实现第二个百年奋斗目标的“主力军”。安徽大学在“双一流”建设过程中，通过“调结构、转功能、增体量、提质量”，突破“稳态结构”，推动“产业-专业-学业-创新创业”四业联动，达到约八成专业服务新兴产业，超过六成毕业生留皖就业，已经成为服务安徽发展不可或缺的战略力量。

蔡敬民指出，高校是教育、科技、人才一体化发展中最为集中的交汇点，要承担枢纽作用，发挥倍增效应。特别是要下更大力气、以更实举措，支持地方高校紧密围绕地方需求，加强服务地方的专业和学科建设，在助推区域现代化和实现自身高质量发展的过程中，实现双向“赋能”。

文字：李昉

视频：实习生萧丹妮

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