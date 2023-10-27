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第三届托育服务发展论坛在北师大举办

2023年10月27日15:55 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月27日电 日前，第三届托育服务发展论坛在北京师范大学举办。与会领导、专家学者、行业代表围绕婴幼儿托育服务领域的热点话题，从普惠托育服务体系构建、托育人才培养与建设、托育需求与托育机构的运营管理等方面，分享了前沿观点、研究成果及实践经验。

北京师范大学校长马骏表示，近年来，北京师范大学面向国家和社会需要，积极开展婴幼儿早期发展，特别是婴幼儿托育领域的科学研究。学校发挥教育学、心理学、社会学等学科优势，支持探索高质量托育服务发展之路。未来，学校还将发挥多学科优势，创新专业人才培养，加强对婴幼儿身心发展的跨学科研究，注重成果转化应用，为促进婴幼儿托育服务高质量发展贡献北师大力量。

会上，与会嘉宾分别作了主题报告，在托育服务最新政策解读、婴幼儿养育照护环境评估与指导、托育机构工作人员专业发展、托育服务的就业效应等方面进行了系统的梳理和分析，为进一步推动发展普惠托育服务体系和实现托育服务事业规范化、专业化、高质量发展提供了数据支持和实践经验。（孙竞、实习生萧丹妮）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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