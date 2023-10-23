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叶嘉莹：

把古诗词之美传给年轻人

本报记者 武少民
2023年10月23日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“我一生以教书为事业，想把古人诗词中的美好传给年轻人。”著名中国古典诗词研究专家、中央文史研究馆馆员、南开大学中华诗教与古典文化研究所所长叶嘉莹说。

　　叶嘉莹今年迎来百岁华诞。10月15日，“中华诗教国际学术研讨会”在南开大学开幕。来自世界各地的近200位学者，共话中华诗歌的传承与弘扬，以学术研讨交流的方式向叶嘉莹致敬。

　　百岁高龄的叶嘉莹在开幕式上讲述了自己的诗词人生与诗学情怀。她回忆了40多年前决心回国教书、结缘南开的往事。“我当时离开祖国多年，远在加拿大温哥华。‘漫向天涯悲老大’，我在遥远的天涯，感叹自己已经衰老，‘余生何地惜余阴’，那剩余的生命，我应该到哪个地方？我想我要回到祖国，一生终老在南开。”

　　自1979年起，叶嘉莹每年利用假期回国授课。40多年来，她应邀到国内几十所大学巡回讲学，举行古典诗词专题讲演数百场。为了在祖国传承优秀传统文化、传播中华诗词，叶嘉莹于2015年回国定居。

　　关于诗学传承，叶嘉莹认为，诗歌能够用美丽的韵律、声音传达一种教化。中华诗学要流播、传递给下一代。年轻人要朝着诗歌的高山去攀登。叶嘉莹说，研讨会的召开令人振奋：“很高兴今天看到这么多年轻人。中国的诗歌传统一定会一直传承下去！”

　　在当天活动上，“中华诗教传承计划”正式启动。该计划以叶嘉莹的“中华诗教理念”为依托，结合南开大学“诗教润乡土”行动的探索性成果，助力学术研究、诗词教学、服务学习和社会实践，以赓续中华文脉，推动中华诗学的当代发展和国际化传播。

　　研讨会期间，与会专家学者围绕中华诗词文化的海外传播与全人类共同价值建构、叶嘉莹先生的诗学思想及教育理念、叶嘉莹先生诗词曲创作及吟诵等主题分组展开研讨交流，成果颇丰。

　　据悉，本次“中华诗教国际学术研讨会”由南开大学、中央文史研究馆、国际儒学联合会联合主办，高等教育出版社、天津市教育发展基金会协办。

(责编：李昉、郝孟佳)

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