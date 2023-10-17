方金奇

原标题：理解教育家精神的三个维度

【沿着党的二十大指引的方向·教育笔谈】

习近平总书记9月9日在致全国优秀教师代表座谈会与会教师代表的信中，充分肯定了以与会教师为代表的全国广大教师的重要贡献，提出了中国特有的教育家精神，即“心有大我、至诚报国的理想信念，言为士则、行为世范的道德情操，启智润心、因材施教的育人智慧，勤学笃行、求是创新的躬耕态度，乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，胸怀天下、以文化人的弘道追求”，为新时代教师队伍高标准建设指明了前进方向，提供了根本遵循。笔者认为，我们可以从以下三个维度理解中国特有的教育家精神的深刻内涵。

国家责任与弘道使命

“心有大我、至诚报国的理想信念”突出的是教育家所担负的国家责任，“胸怀天下、以文化人的弘道追求”侧重教育家促进人类文明的使命自觉，二者集中体现了教育家的理想追求和使命意识，反映了教育家对自身存在意义的深切领悟。人生于世，对“人是什么”“意味着什么”“应当成为什么”往往有不同的见解与实践，因而呈现出不同层次的价值与意义世界。近代思想家梁启超曾区分“小我”与“大我”，认为：“何谓大我，我之群体是也。何谓小我，我之个体是也。”人生就是不断超越“小我”的生物性、狭隘性、局限性达至“大我”的过程。“小我”“大我”的关系问题即个人与集体、国家、人类、世界的关系问题。我国先进知识分子向来将自我价值的实现与“家国天下”联系在一起，主张“修身、齐家、治国、平天下”“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”“天下兴亡，匹夫有责”等等。二者的关系正如马克思所说并非“相互敌对”“一个消灭另一个”，他指出：“只有为同时代人的完美、为他们的幸福而工作，才能使自己也达到完美。”“如果一个人只为自己劳动，也很可能成为一个有名的学者、大哲、卓越的诗人，但绝不是伟大人物。”

教育家的伟大就在于为未来世界接班人的自我完善和美好生活、为促进国家和人类文明的进步而工作。教育家陶行知年少时就立志“我是一个中国人，应该为中国作出一些贡献来”。他研究西方教育思想并结合中国国情，提出“生活即教育”“社会即学校”等教育理论，重视农村农民教育，创办平民学校、晓庄学校，试图通过教育来改善人民的生活。教育家蔡元培认为：“教育就是一方面讲求学问，引导社会；一方面养成人才，效力社会。”他就任北大期间，不但使北大成为当时中国思想活跃、学术兴盛的最高学府，也使北大成为新文化运动的重要堡垒，科学民主思想得到广泛传播。从他们身上，我们看到教育家心有大我、胸怀天下的远大抱负，以文化人、至诚报国的使命担当。

道德品质与理想人格

“言为士则、行为世范的道德情操”“乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心”指向道德规范与人格完善，体现了规范与德性的统一、自我与他者的统一、道德义务与人格理想的统一。“德”“仁”是我国社会伦理和教育思想的核心范畴，也是人格的主要要素。孔子教导弟子“志于道，据于德，依于仁，游于艺”，明确提出“仁者爱人”“克己复礼为仁”，告诫弟子“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从”，无疑为后世教师做出了榜样。《礼记·大学》主张“自天子以至于庶人，一是皆以修身为本”。由于教师“吐辞为经，举足为法”，一言一行都可能为学子所效法，因此更加需要端正言行，修养仁德，所谓“德高为师，身正为范”“师者，人之模范也”，教师应当成为世人做人的榜样。也正因如此，教师被誉为“人类灵魂的工程师”。

如果说“修己安人”“重义轻利”“杀身成仁”的君子、圣贤是我国古代社会占主导地位的理想人格，那么为人师表、心怀大爱应该是从古至今教育从业者的理想人格，而教育家就是这一理想人格的现实代表。人民教育家于漪有句经典名言：“一辈子做老师，一辈子学做老师。”在她的教育生涯中，她带过许多“乱班乱年级”，但她清楚地知道，“生命没有高低贵贱之分，坏习气不是胎里带出来的，做教师的责任是帮助他们洗刷污垢，要像对其他同学一样满腔热情满腔爱。”遇到总是逃学、偷窃、打群架的学生，她把他接到家里，自己上班，他上学。学校放学，他跟着于漪回家做作业。就是这样长期“以心换心”，学生终于改正错误，成为品学兼优的好学生。她说，“我的学生不一定是最优秀的，但他们都是家庭的宝贝、国家的宝贝，我当教师，要把他们当宝贝一样来教育。”她对爱的理解与践行从最初“有选择之爱”到“超越亲子之爱”，再到“有教无类”的仁爱，最终使她创造了一个又一个育人“奇迹”，成为深受人们敬仰的人民教育家。

职业态度与岗位能力

“启智润心、因材施教的育人智慧”“勤学笃行、求是创新的躬耕态度”包含育人方面的能力和对待教育的态度两个方面。马克思·韦伯曾提出“志业”概念，以区分一般从业者对“职业”的看法与态度。通常意义上的“职业”只是人们谋生的一种方式，只有工具意义而没有内在价值，人们对其所从事的职业谈不上忠诚和热爱。而“志业”则是从业者将其作为生命的价值所系，仿佛听从使命的召唤，甘愿为之奉献终身。教育家就是以教育为志业的人，他们不会把教育当作谋生或谋取名利的工具，也不会把教育看作只是按照相关规程和知识运作的专业劳动，而是自觉探索教育规律、坚守教育本真价值的人。正因为此，教育家总是以热忱、正直、坚毅的品格，以敏锐、深刻、高远的智慧创新育人实践，为培育“适应并造福未来社会的人”殚精竭虑，为实现“自由而全面发展的人”上下求索。

陶行知曾区分不同层次的教育家，认为“政客的教育家”“书生的教育家”和“经验的教育家”均非“第一流的人物”，他欣赏并想成为的是“敢探未发明的新理”“敢入未开化的边疆”式的教育家，他们不怕苦、不怕难、不怕死，立志发现一个个“教育的奥妙新理”，但凡还“有一个未受教育的人民”，便会自责自己没有尽到责任。教育家因所处的时代背景、社会境遇、具体岗位等不同，对教育和育人的具体思考与实践会有所不同，但对教育价值的坚守和育人智慧的探索却是一致的。新时代人民教育家卫兴华执着地追求经济学真理，“不唯上、不唯书、不唯风、不唯众”，被称为“经济学理论的清道夫”。他教育学生要替群众说话，关心弱势群体。即使耄耋之年，病痛缠身，他依然坚持与学生探讨问题。高铭暄将“教育乃我之事业，科学乃我之生命”作为人生信条，成为新中国刑法学的主要奠基者和开拓者。他创造性地总结出“三严”“四能”“五结合”的人才培养之道，成为学生衷心爱戴的老师，为他们注入不断前行的精神力量。这些教育家，无一不生动体现了“勤学笃行、求是创新的躬耕态度”和“启智润心、因材施教的育人智慧”。

中国特色教育家精神的养成是教育工作者个人努力与中国文化传统、时代境遇共同造就的结果。如今，世界面临百年未有之大变局，我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，广大教育工作者应以教育家精神为引领，以教育家为榜样，勇担国家责任和弘道使命，自觉锤炼道德品质、塑造理想人格，以教育为志业，不断增进育人智慧，为培育堪当民族复兴大任的时代新人、建设中国特色社会主义强国和推进人类文明进步贡献力量。

（作者：方金奇，系华东师范大学党委教师工作部副部长）

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