人民网沈阳10月12日电 （李依环、姚怿希）以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛12日在辽宁沈阳举办。论坛上，人民网2023年高校优秀校园新闻作品正式公布。

据了解，本次推荐活动共收到近800篇参选作品。经评审，《我和我的老师：“大我”的能量流转》等15篇作品入选文字类优秀作品；《大美中国！北大学生镜头里的故乡年》等10篇作品入选图片类优秀作品；《清华@你来游园，寄正月新年》等21篇作品入选新媒体类优秀作品。

自2018年以来，人民网已连续六年开展优秀校园新闻作品推选活动，并依托人民网大学校长论坛公开发布。推荐活动旨在展示高校新闻战线年度优秀成果，发挥优秀新闻作品的示范和教育作用，鼓励校园媒体弘扬主旋律，传播正能量。

人民网2023年高校优秀校园新闻作品如下：

一、文字类作品

1.《我和我的老师：“大我”的能量流转》

吉林大学选送 作者：赵家彬 邱欣

2.《从实验室到实验田 哈工大博士生把航天梦种在稻田里》

哈尔滨工业大学选送 作者：刘培香

3.《1项比赛→1门课→1个国际前沿学科》

天津大学选送 作者：赵晖

4.《廖茂富：一位冷冻电镜学者的“冷”与“热”》

南方科技大学选送 作者：韩文嘉

5.《“这辈子最重要的一份‘作业’，请大家批评指教”》

复旦大学选送 作者：殷梦昊 张菲垭

6.《用超材料给电子元器件做身“隔热衣”》

华中科技大学选送 作者：高翔 吴纯新

7.《上海交通大学“有组织科研”系列宣传报道》

上海交通大学选送 作者：李厚锐 曹杰 丁蕾 韩海波 李敏妍 江倩倩 王辰轩 叶丹 曾玉竹

8.《追梦的老人》

中国石油大学（北京）选送 作者：金振奎

9.《国之英豪，精神永在！》

同济大学选送 作者：黄艾娇

10.《东南大学：让红色火种代代相传》

东南大学选送 作者：李超 杨宝光 宁俊康 唐瑭

11.《高玉兵：在深井中探索光明》

中国矿业大学（北京）选送 作者：张鸣原

12.《我在祖国和人民最需要的地方 | 钟丹婷：跨越3450公里，她从西部计划志愿者变成了“南疆人”》

广西师范大学选送 作者：张丹 张钰

13.《挺进“无人区” 开辟“钒蓝海”》

武汉科技大学选送 作者：程毓 张歆

14.《王雨辰教授：始终无法摆脱对哲学神性的向往》

中南财经政法大学选送 作者：孙珮云

15.《把实验室搬到长城上》

北京建筑大学选送 作者：任敏

二、图片类作品

1.《大美中国！北大学生镜头里的故乡年》

北京大学选送 作者：北京大学官微集体

2.《西安交通大学2023年研究生毕业典礼，书记为校长打伞》

西安交通大学选送 作者：西安交通大学党委宣传部

3.《不负春光育种忙》

中国农业大学选送 作者：刘铮

4.《开课！风雨里再次结伴前行》

大连理工大学选送 作者：王增强 于舒雯 王一婷 吴芊楠

5.《官宣！北工大文创雪糕，一起冰冰凉甜蜜蜜～》

北京工业大学选送 作者：吕洋 宋霖涛 王芙蓉 张依晨 顾元琦 南沂林 陈光恒 高喆

6.《进来！“鸟”解一下》

太原理工大学选送 作者：太阳理工大学悦见工作室

7.《人大师生参加天安门升旗仪式！上好爱国主义教育第一课》

中国人民大学选送 作者：中国人民大学新媒体中心

8.《谢谢你！1700位重大“小青鱼”》

重庆大学选送 作者：重庆大学“互联网+”大赛志愿者组

9.《四季华电系列报道》

华北电力大学选送 作者：种一川

10.《灌篮高手，在北工商！》

北京工商大学选送 作者：张扬 吴慧中

三、新媒体类作品

1.《清华@你来游园，寄正月新年》

清华大学选送 作者：赵姝婧 方锶 江盛盈

2.《“淄博烧烤”，北理工上新啦！》

北京理工大学选送 作者：聂军锐 崔雨涵

3.《回望2022 | 北方工大人奔跑的最美姿态》

北方工业大学选送 作者：左芳舟

4.《走进服贸会，Ta是？》

北京邮电大学选送 作者：北京邮电大学党委宣传部（新闻中心）

5.《向经典致敬！向人民艺术家贾作光先生致敬！》

北京舞蹈学院选送 作者：张致赫

6.《可盐可甜，原来你是这样的“宝藏”老师!》

北京第二外国语学院选送 作者：北京第二外国语学院党委宣传部

7.《泪目！这就是我们深爱的北化！》

北京化工大学选送 作者：陈彤宇 刘一君

8.《你要写东大，就不能只写东大……》

东北大学选送 作者：迟美琪 赵春时 刘宇豪 徐雨婷 苏瑞红

9.《今天，陈赓院长120岁……》

哈尔滨工程大学选送 作者：李颖超 霍萍 吴韶刚 董昕瑶

10.《勇夺双金！他来自湖南师大……》

湖南师范大学选送 作者：湖南师范大学新媒体中心

11.《迎庆叶嘉莹先生百岁华诞！祝福先生健康长寿！》

南开大学选送 作者：韦承金

12.《情怀法大》

中国政法大学选送 作者：刘杰 张元亭 张倩倩

13.《贸大71岁生日快乐｜五彩贸大 流彩年华》

对外经济贸易大学选送 作者：UIBE融媒体中心记者团 朱向峰 张玉君 刘璇 于璐

14.《华为天才少年，宁博宇！》

电子科技大学选送 作者：秦梦圆 肖玮熠

15.《人人人从从从众众众，他一直在！》

北京交通大学选送 作者：何菲 龚家琦 郝子越 刘家豪

16.《快看！浙大学生挖出了……》

浙江大学选送 作者：周亦颖 韩鸣筝 方能 柯溢能 欧阳雨轩 曹植竣

17.《难得一马平川》

兰州大学选送 作者：马强 李晨雨 刘克英 李雪溦

18.《“当我遇见20岁的妈妈……”》

厦门大学选送 作者：张夏 曾文萃 雷子歆 罗彦青

19.《荣耀！神十六航天员，首位载荷专家，北航桂海潮！》

北京航空航天大学选送 作者：史越

20.《“心”灯，点亮中传》

中国传媒大学选送 作者：申皓文等

21.《全新升级！北科大把“卡脖子”技术藏进录取通知书！》

北京科技大学选送 作者：尹兆华 薛浪 杨美偲

(责编：赵娜、刘凡)