原标题：数字技术工程师培育项目加快推进

记者近日获悉，人力资源社会保障部正在加快推进数字技术工程师培育项目，重点围绕智能制造、大数据、区块链、集成电路等数字技术领域的新职业，分职业、分方向、分等级开展规范化培训、社会化评价。这一项目将探索建立数字技术工程师认证制度，每年培养培训数字技术技能人员8万人左右。

高水平数字技术工程师是我国人才队伍的重要组成部分，是数字经济发展的基础性支撑。人力资源社会保障部专业技术人员管理司司长李金生介绍，目前，这个项目初步搭建起了项目框架的政策体系、组织体系、标准体系、培训体系和评价体系。

2022年修订后的国家职业分类大典新增了“数字技术工程技术人员”小类，发布了智能制造、大数据、区块链、集成电路工程技术人员等数字技术类新职业13个，并且制定颁布了国家职业标准。

“我们出版了10个职业的初级培训教程，为数字技术人才培养培训奠定了基础。此外，我们规范项目实施，提出了继续教育学时认定、专业技术等级证书与职称衔接认定、领取职业培训补贴等相关支持政策；遴选建立培训机构和评价机构目录，为人才培训和评价搭建了平台。”李金生说。

他表示，下一步将指导各地尽快出台配套政策，推动项目落地见效。“希望通过培训项目的推进，吸引更多青年学习数字技术、从事数字职业，培养一大批高水平创新型数字技术工程师。”（记者姜琳）

(责编：李昉、郝孟佳)