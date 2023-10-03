人民网北京10月3日电 （记者孙竞）10月2日，中国石油大学（北京）建校70周年庆祝大会在北京召开。大会回顾总结建校70年办学历程和办学经验，谋划建设能源领域世界一流大学前进方向。

作为新中国第一所石油高等院校，中国石油大学（北京）应国家石油急需，乘兴油报国梦想而生，始终以服务国家能源需求为己任，扎根中国大地，传承红色基因，把大庆精神铁人精神贯穿到立德树人全过程，为党和国家培养了30余万名优秀人才，产出了系列重要科研成果，成为“石油人才的摇篮”。

中国石油大学（北京）建校70周年庆祝大会。校方供图

教育部党组成员、副部长王光彦在讲话中指出，希望学校坚定不移加强党的全面领导，大力弘扬能源报国的价值追求，引导师生坚定听党话、跟党走，矢志奉献国家和人民。落实立德树人根本任务，走好人才自主培养之路，着力培养具有家国情怀、全球视野的国家战略人才和急需紧缺人才。大力弘扬教育家精神，引导广大教师树立“躬耕教坛、强国有我”的志向，争当党和人民满意的“四有”好老师，全方位打造一流师资队伍。坚持服务国家战略和区域发展，把科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力更好结合起来，切实提升对高质量发展的支撑能力，在一流大学建设上取得更大成就，在建设教育强国、科技强国、人才强国中展现更大作为。

北京市委常委、市委教育工委书记游钧表示，中国石油大学（北京）始终坚持为党育人、为国育才，始终坚持国之所需、校之所重，始终坚持融入和服务首都建设发展，全力打造“双一流”重点建设高校，向党和人民交出了一份优异的答卷。站在新起点上，他希望学校在加强党的政治建设上走在前、作表率，以高质量的党建引领高质量的发展；在落实立德树人根本任务上走在前、作表率，坚持把大庆精神铁人精神贯穿到立德树人全过程；在服务国家和首都发展上走在前、作表率，在服务国家能源安全战略和碳达峰碳中和战略部署中担当作为。

中国石油大学（北京）校长吴小林在致辞中深情回顾了学校70年的办学历程，指出学校熠熠生辉的历史长卷，每一页都记录着服务国家、追求卓越的铿锵步履，每一页都书写着“我为祖国献石油”的壮志豪情。70年来，学校在百业待兴的国家建设中坚韧求索，在改革开放的时代浪潮中锐意开拓，在新时代十年的伟大变革中守正创新。一代代中石大人在躬耕不辍中坚守立德树人初心，成就了“石油人才的摇篮”之美誉；在勇攀高峰中坚守科技报国理想，在石油石化工业发展和能源革命的每一个重要领域和关键技术中从未缺席；在顶天立地中坚守服务国家追求，在自觉肩负历史使命中实现了人生价值，为母校增光添彩。

吴小林强调，学校正在奋力开启全面建设世界一流大学的新征程，教育部和五大能源企业在学校办学70周年的新起点上共建中国石油大学，为学校带来重大发展机遇，要以新一轮共建为契机，充分发挥高等教育龙头作用，凝心聚力、乘势而上，赓续红色基因，坚定卓越追求，彰显特色优势，交出“教育强国、中石大何为”的高质量答卷，努力培养志存高远、脚踏实地、可堪大用、能担重任的学术精英和行业栋梁，努力成为能源领域人才培养方向的重要引领者、高水平科技自立自强的重要支撑者以及产教融合、科教融汇、职普融通的先行示范者，更加突出在服务能源转型和可持续发展中的贡献，更加强化在服务首都、新疆高质量发展和“一带一路”建设方面的作用，更好支撑区域经济社会发展需要，探索形成世界一流行业高水平大学建设的中国模式。

在中国石油大学（北京）70年的办学历程中，学校涌现了一批杰出的科学家和一流科技领军人物，有58位两院院士曾在这里学习工作。庆祝大会专门设立了传承之旅环节，中国工程院汪燮卿院士以学长身份向教师代表赠送了个人自传，向学生代表赠送了课堂笔记，让崇教爱生、潜心育人的师者精神接续弘扬，让沉甸甸的梦想力量接续传承。

校庆期间，学校围绕学术校庆、开放校庆、文化校庆、暖心校庆，举办了“迈向碳中和：教育-科技-人才全球高端研讨会”“复杂油气工程高端创新论坛”等系列学术活动，与北京市昌平区、大庆油田、美国塔尔萨大学等地方政府、企业和高校签署了系列合作协议，开展了“第七届国际文化节”“校友返校‘七个一’活动”和文艺晚会等系列文化活动，推出了新时代学校发展和成就展、纪念中国石油高等教育70周年石油高校教材展、基层就业毕业生风采展等8个展览，以及策划开展了灯光秀、美食嘉年华等广受师生校友欢迎的活动项目。

(责编：郝孟佳、熊旭)