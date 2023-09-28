人民网北京9月28日电 9月27日，北京林业大学召开高质量发展大会。

教育部党组成员、副部长孙尧指出，建校以来，北京林业大学始终把培养高素质专门人才、服务祖国绿色事业作为重要任务，在“三北防护林”建设、科技支撑北京奥运会和北京冬奥会、突破林草花卉种业“卡脖子”难题等方面做出了贡献。希望北京林业大学紧密对接国家战略需求，凝心聚力扎实推动高质量发展，全面落实好立德树人根本任务，培养具有家国情怀、堪当民族复兴大任的时代新人，以更加饱满的热情投入到生态文明宣传教育和绿色科技创新的生动实践中。

国家林业和草原局（国家公园管理局）党组成员、副局长唐芳林表示，北京林业大学率先在全国成立国家公园学院，全力承建国家林草种质资源设施保存库，主动担起林草科技力量“领头雁”重任。希望学校聚焦国家重大战略，全面提升服务支撑能力；瞄准林草行业发展，大力提升人才培养和输送能力；立足林草国际前沿，加快提升林草科技攻关能力，以科技创新驱动行业高质量发展。

北京市委常委、市委教育工委书记游钧谈到，近两年来，北京林业大学在“部局市”共建机制的支持下，深度融入首都高质量发展，积极贡献“生物多样性之都”“种业之都”建设。站在新起点上，希望学校聚焦美丽中国建设主战场，全力服务京津冀协同发展国家战略，坚持走好人才自主培养道路，以北林高质量发展支撑推动首都教育高质量发展。

“70年来，北京林业大学秉承‘知山知水，树木树人’办学理念，坚守‘替河山装成锦绣，把国土绘成丹青’初心壮志，始终与党和国家同呼吸共命运，积极投身植树造林、绿化祖国、美丽中国等生态文明建设伟大实践。”北京林业大学党委书记王洪元表示，全校要埋头苦干、顽强奋斗，面向建校百年，回答好“教育强国，北林何为”的时代命题，谋划好“生态文明，北林何为”的战略布局，描绘好“一校两区，北林何为”的发展蓝图，在建设教育强国中争做中国强校，在生态文明建设引领下办成一流大学。

北京林业大学校长安黎哲表示，北林大的高质量发展就是要传承红色基因、矢志绿色的忠诚本色，办好人民满意的世界一流大学；传承守正创新、勇于探索的科学精神，建设世界一流的学科专业体系；传承知山知水、树木树人的办学理念，培养服务生态文明建设的领军人才；传承扎根大地、把握主动的战略定力，着力打造绿色科技创新的策源地；传承坚韧不拔、兴学强国的教育情怀，建成生态文明建设世界重要人才中心；传承开放融合、协同创新的办学胸怀，共谋全球生态文明建设之路。

会上，首届青年绿色科技创新大赛启动。据介绍，大赛以“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”为主题，旨在号召全国广大青年投身绿色科技创新事业，为建设人与自然和谐共生的现代化贡献青春力量。（孙竞、实习生萧丹妮）

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