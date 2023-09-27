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以“大减法”“小加法”为思路——

北京发布中考新政策

2023年09月27日08:04 | 来源：光明日报
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原标题：北京发布中考新政策

　　 中招录取计分科目减少至6门，历史、地理、化学、生物学成绩以等级呈现，道德与法治笔试由闭卷调整为开卷，物理科目实验操作计入中考成绩……

　　 9月26日，北京市教委召开新闻发布会，发布并解读《关于深入推进高中阶段学校考试招生改革的实施意见》（以下简称《意见》）。

　　计分科目做了“大减法”

　　 北京市教委主任李奕介绍，本次改革旨在继续落实教育部关于初中学业水平考试“全科开考，全考全用”的要求，依据不同学科特点，将初中学业水平考试科目分为考试、考查、考核三类。

　　 按照《意见》要求，本次中考改革从现在的八年级学生起开始施行。

　　 改革后，中考考试科目包括道德与法治、语文、数学、外语、物理、体育与健康6门。语文、数学、外语分值均为100分，其中外语笔试分值60分、听力和口语考试分值40分。道德与法治分值80分，其中笔试分值70分、综合素质评价分值10分。物理分值80分，其中笔试分值70分、实验操作分值10分。体育与健康分值70分，其中现场考试分值30分、过程性考核40分。

　　 考查科目包括历史、地理、化学、生物学，成绩以等级呈现，由高到低分为A、B、C、D四等，考查科目成绩用于毕业，在升学中参考使用。

　　 考核科目包括信息科技、艺术、劳动、综合实践活动，成绩以合格或不合格呈现，用于毕业，在升学中参考使用。

　　 在组织实施上，考试科目将由全市统一命题、分区评卷。道德与法治、语文、数学、外语、物理科目笔试安排在九年级第二学期。体育与健康科目考试按照《北京市义务教育体育与健康考核评价方案》分步实施。外语听力和口语考试采取计算机考试方式，与笔试分离，有两次考试机会，和以往相比没有变化。

　　回归学科素养做了“小加法”

　　 值得关注的是，改革后的中考考试科目中，道德与法治笔试由闭卷调整为开卷，并将综合素质评价计入中考成绩；物理科目将实验操作计入中考成绩。

　　 李奕介绍，道德与法治应当关注学生良好的道德品质和行为养成，开卷考试不是让学生从书中查答案，而是给出新的情境、新的素材和真实的问题，回答合理即给分。物理实验操作计入中考成绩，目的在于引导通过场景化、体验式的物理学习培养孩子的动手能力和创新意识。

　　 此次改革中，历史、地理、化学、生物学由考试科目调整为考查科目，成绩以等级形式呈现。李奕介绍，考查科目的调整是根据初中阶段相关科目的学科特点、课时安排、课标要求来综合确定的。这4科在初中阶段更多的是要激发学生产生学习兴趣、培养学科思维，从而为高中阶段学习奠定基础。将这4科调整为考查科目，是为了摆脱应试、回归教学本身，鼓励教师从学科特点和学生认知规律出发，更好地组织教学活动，引导学生保持好奇心与求知欲，学会在真实情境中发现问题、解决问题，具备探究能力和创新精神。

　　多措并举确保政策见效

　　 不再计入中考成绩的科目，还有没有必要学好？会不会造成初中、高中学科学习的割裂？

　　 有着25年教龄的北京市第一七一中学化学教师贺珊珊对记者表示，此次中考改革，将化学学科调整为考查科目，减轻了学生的应试负担，进一步促进师生回归化学学习本身，激发教师从学科特点和学生认知规律出发，更好地组织教学活动。针对在中考改革背景下如何做好化学教学工作，贺珊珊建议，要以实验为抓手，引导学生在实验探究活动中发现问题、解决问题，构建模型、运用模型，理解知识的来龙去脉，领悟学科思想方法，发展创新思维能力。要以实践活动为载体，探索建立跨学科、项目式学习方式，利用好新课标中建议的10项跨学科实践活动，激发学生的自主实践探究精神和学习积极性。

　　 据介绍，北京将进一步规范课程教学，要求各初中学校严格执行义务教育课程方案和课程标准，不得随意增减课时、改变难度、加快进度，不得提前结课备考，强化督导评估；进一步提高命题质量，重点考查学生运用所学知识分析问题和解决问题的能力；进一步优化招生机制，结合高中阶段学校多样化发展，深化多元评价方式与招生录取方式有机结合。

　　 “目前，我们正在同步健全多渠道、新载体的招生培养方式，深化学区制改革和集团化办学，推动人才培养的贯通衔接，为学生提供多样化的升学途径和多元化的成长路径。”李奕说。（记者 董城）

(责编：李昉、郝孟佳)

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