人民网北京9月22日电 近日，北京理工大学党委书记、中国工程院院士张军以《牢固树立和践行总体国家安全观，为强国建设、民族复兴伟业挺膺担当》为题为2023级新生讲授“开学第一课”。来自各书院2400余名2023级本科新生代表，相关部门、学院、书院负责人，《国家安全概论》督导组及课程组全体教师共同聆听了课程。

北京理工大学“开学第一课”。学校供图

张军从党的百年重大成就讲起，与同学们一起重温了党领导人民进行伟大奋斗的历史经验和新时代的伟大成就，阐释了总体国家安全观的内涵体系，分析了国家安全多个领域面临的风险与挑战。他表示，北京理工大学始终心怀“国之大者”，在服务国家安全与发展中做出了一系列贡献，当代北理工青年学子应将个人理想融入国家发展事业，用奋斗成就民族伟大复兴。

“无危则安，无缺则全”，从国家安全的概念到总体国家安全观的提出，张军深入浅出地阐述了总体国家安全观的内涵和外延，分析了相关时空领域和内外因素，教育引导同学们要践行总体国家安全观，自觉做国家安全的维护者、引导者和践行者。

张军通过翔实数据和生动案例向同学们讲解了世界百年未有之大变局加速演进，以及新一轮科技革命和产业变革深入发展的态势，分析了当前国际国内经济社会发展与安全形势，教育引导同学们清醒认识到“国家安全是民族复兴的根基，社会稳定是国家强盛的前提”，应在危机中育先机、于变局中开新局，努力把构建人类命运共同体的理念转化为行动、愿景转化为现实。

课程最后，张军寄语全体同学，要树牢科技报国志，刻苦学习钻研，勇攀科学高峰，为梦想扬帆，为祖国远航，在推进强国建设、民族复兴伟业的实践中传承延安根、永铸军工魂、争做领军人。（郝孟佳、实习生姚怿希）

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