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新时代高等教育高质量发展论坛在吉林大学举办

2023年09月15日20:52 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月15日电 （记者孙竞）日前，由中国高等教育学会、吉林大学、中国高等教育培训中心共同主办的“强国建设，高教何为——新时代高等教育高质量发展论坛”在吉林大学举办。

中国科学院院士、吉林大学校长张希指出，立德树人的成效是检验学校一切工作的根本标准，走内涵式发展道路是高等教育发展的必由之路。中国特色、世界一流大学建设需要在党的领导下，靠一流的师资，培养一流的学生，并以一流的管理作保障。

中国高等教育学会副会长邬大光表示，知识开放的时代，大学的命运与时代和社会的发展息息相关，大学的改革发展不再是象牙塔内部的“自娱自乐”，而是要立足时代发展、面向社会需要，打开大学的大门，跳出过去“就教育谈教育”的模式，联通社会与高等教育的发展。

中国高等教育学会学术发展咨询委员会副主任张炜认为，建设高等教育强国要全面提升战略思维能力、历史思维能力、辩证思维能力、系统思维能力、创新思维能力、法治思维能力、底线思维能力等综合能力。

会上，“中国高等教育培训中心东北基地”正式揭牌。据悉，中国高等教育培训中心东北基地以“服务高校高质量发展、助推教师队伍创新发展、助推产教融合协同发展”为己任，整合国内外优质教育资源，面向全国教育系统和行业企业管理干部、骨干教师等，开展专业化、定制化培训和精准化咨询服务，更好服务东北全面振兴、全方位振兴，支持东北经济社会和教育高质量发展。

(责编：李依环、熊旭)

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