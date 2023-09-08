人民网北京9月8日电 近日，北京体育大学特色创新课程《冠军讲体育》举行开课仪式，中国游泳运动学院副院长、跳水奥运冠军李娜和其他11位世界冠军，作为课程教师团队来到现场，与助教团队及100位北体大学生共同完成了开学第一课。

北京体育大学特色创新课程《冠军讲体育》开讲。学校供图

开课仪式上，李娜从授课冠军、课程性质与目标、教学内容与要求、学时分配、考核方式与成绩评定五个方面介绍了《冠军讲体育》的基本情况，从知识水平、能力水平、价值方面三方面提出了课程目标，希望学生能通过了解奥运冠军、世界冠军成长夺冠历程，了解冠军精神，感受体育精神，从运动项目中汲取成长的力量，弘扬体育精神，树立远大理想，肩负起体育强国的重任。课程全程使用专门定制开发的配套小程序完成签到、答题等互动，以数字化手段提升课程的趣味性和教学效果。

期间，北京体育大学副校长张健以“横渡人生海洋，游向成功彼岸”为主题，为同学们授课。从横渡的起源到提升海洋意识，从《体育之研究》到如何担起建设体育强国的重任，以自己的运动历程引发学子们的深度思考，内容充实生动有趣。

据了解，《冠军讲体育》的其他十位冠军授课教师王丽萍、李娜、杨波、陈中、王适娴、李婷、张国政、牛剑锋、张昊、张湘祥将在后续课程中，依次为学生带来竞走、跳水、竞技体操、跆拳道、羽毛球等项目课程。冠军授课教师将结合自身的成长历程和夺冠故事激发年轻学子对体育事业的参与热情；通过讲授体育项目的起源发展和相关内容普及体育人文知识，引导学生将其与所学专业充分结合，身体力行地追寻真知；以国家队历史陈述的方式带领学生重温民族复兴的中国梦，传承发展中国体育人文精神。（李昉、实习生萧丹妮）

(责编：郝孟佳、熊旭)