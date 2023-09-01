人民网北京9月1日电 （记者李昉）向平凡英雄们致敬，学习先进楷模事迹，探寻校园文化中的中轴底蕴……9月1日，北京市东城区师生迎来新学年。各学校精心设计了丰富多彩的校园活动，为学子们打造了一场场精彩纷呈的“开学第一课”。

走进多彩校园 携手筑梦前行

北京市第二中学的开放日上，“非遗进校园”与“专家进校园”活动，将非遗项目和专题讲座带入课堂，为学生们的校园生活增添更多丰富内涵。

雄安史家胡同小学开学纳新，北京市东城区史家胡同小学与雄安史家胡同小学“隔空连线”，依托智慧教育平台探索创新“双师课堂”，将袁隆平、钱学森、华罗庚、苏炳添的奋斗故事与思政教育融入数学课程中，携手完成高质高效的“双师课堂”。

史家胡同小学与雄安史家胡同小学“隔空连线”。学校供图

在开学典礼上，北京市东城区金台书院小学开设了一系列的积极心理建设微讲座，以及包含“趣味毛毛虫”“狼兔赛跑”“吹擂足球”等活动的心育实践游园会，提升学生的心理健康意识和情绪调适能力。

在传承国粹、保护国宝的道路上，北京市东直门中学附属雍和宫小学创编了原创科学情景剧《我与国宝的对话》和科普环保京剧《梦幻绿孔雀》，成立“护佑国宝”项目组，将雍小少年的“和美”风采展现得淋漓尽致。

致敬平凡英雄 感悟初心使命

在北京宏志中学，师生们通过影片《暴雨过后》回顾了暴雨中人们的爱与坚守，师生代表分享亲历感悟，传递中国人民风雨同舟、众志成城的精神。

北京市东城区培新小学教师通过“现身说法”的方式，讲述在危难时刻，消防战士冲锋在前，志愿者暖心奉献的感人故事。培新学子们也以“三句半”的表演形式，诠释暑期培新人开展“救灾·爱心义卖”活动的真情投入。

“大家看，大雨中出现了许多人，他们身着黄色、蓝色、绿色、橙色的救援服，耀眼的霓虹荧光在大雨中闪烁。”北京市东城区革新里小学金帆话剧团学生，用诵读剧的方式，讲述无名英雄在抗洪救灾中的英勇事迹，用初心使命引导学生传承英雄精神，上好新学期的思想教育第一课。

通过重温抢险救灾中的感动瞬间，北京市东城区特殊教育学校邀请参与北京防汛工作的蓝天救援队队员，为师生讲述他们亲历的防汛救灾故事，勾画出一幅幅感人至深的温暖画面。

汲取楷模力量 践行时代担当

北京市第一七一中学连续14年将“阅读”作为开学典礼的主题。今年，学校通过著名作家张之路的分享，茅盾文学奖得主、当代著名作家乔叶的视频演讲等，鼓励师生养成爱阅读、勤思考、多创作的习惯，营造书香雅韵的校园氛围。

国防教育专家李国强、羽毛球世界冠军高崚、全国劳动模范吴喜军等来到北京市东城区灯市口小学，担任校外思想政治理论课兼职教员，通过分享他们的故事，激发学生们积极向上的力量。

灯市口小学开学典礼。学校供图

此外，北京市东城区和平里第一小学邀请了全国劳动模范李文岩，分享她作为一名普通出租车司机的奋斗经历，激励学生们踏实做人、潜心干事，成为德才兼备的优秀接班人。

探寻中轴文脉 讲述北京故事

东城区的师生们将中轴线的故事融入开学季，追溯古都历史，赓续中轴文脉，为北京中轴线申遗贡献力量。北京市第十一中学通过集团校中轴线课程成果展示，为学生们铺陈了一条充满古都韵味的教育之路，推进全学段中轴实践课程教育。中国国家博物馆专家齐吉祥、天坛公园原总工程师徐志长以及北京市文物局副局长宋豪杰与学生们共话新学年，宣讲中轴线文化的传承与创新。

北京市第十一中学民乐团、合唱团学生带领大家奏唱国歌。学校供图

北京市东城区黑芝麻胡同小学的学子们积极参与中轴文化的实践，他们在假期中探寻中轴魅力，在开学典礼上用情景剧的方式，呼吁大家争做中轴文化的小使者，为中轴线申遗尽一份力。

穿越历史的长廊，北京市东城区地坛小学的学生代表号召同学们走进中轴线上的各个打卡点，亲身感受古都魅力，助力北京中轴线申遗。

北京市东城区府学胡同小学的学生们也积极行动，从相声、绘画、解说到课本剧、快板、自制中轴建筑模型，各年级学生展示了暑期探秘中轴文化的丰硕成果。学校少先队大队也向全校师生发布“中轴线打卡地图”，鼓励大家启程中轴之旅，将中轴文化代代传承。

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