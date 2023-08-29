新华社北京8月28日电 为进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，更好落实立德树人根本任务，中宣部会同教育部组织编写了《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》（以下简称《概论》）。该教材已由高等教育出版社、人民出版社联合出版，即日起在全国发行。

《概论》是第一部全面系统阐述习近平新时代中国特色社会主义思想的统编教材，是高校思想政治理论课的权威用书，是推进中国特色哲学社会科学教材体系建设的重要成果。《概论》的编写出版和使用，对于更好用党的创新理论铸魂育人，引导青年学生树立正确的世界观、人生观、价值观，努力成为担当民族复兴大任的时代新人具有重要意义。

《概论》由导论、17章主体内容和结语构成，全面反映了马克思主义中国化时代化最新成果，反映了新时代伟大实践和伟大变革，反映了学术界共识性研究成果。《概论》坚持遵循教育规律、突出教学导向，注重贴近青年学生认知特征和接受习惯，体现了大中小学思政课的一体化育人要求。教材编写过程中，理论界专家学者和一线中青年骨干教师广泛参与，马克思主义理论研究和建设工程办公室负责具体组织工作。

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