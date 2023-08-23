人民网北京8月23日电 （记者李依环）记者从教育部教育考试院获悉，2024年全国硕士研究生招生考试《教育综合考试大纲》（下称《大纲》）今天正式公布。《大纲》从考试性质、考试目标、考试形式、试卷结构以及考查内容等方面作出具体规定，并附有该科目样卷。

根据《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》，从2024年全国硕士研究生招生考试起，教育专业学位硕士业务课考试科目将增设全国统一命题科目，供相关招生单位自主选择使用。据悉，本次是研招教育硕士业务课考试首次设置全国统一命题科目。

《大纲》考核内容的变化，是考生们关注的问题。据介绍，新大纲在内容范围上基本保持稳定，强调基础性。考核范围包含教育学原理、中国教育史、外国教育史与教育心理学四门本科阶段基础课程，与以往大部分自命题招生单位的范围一致，没有增加新的考核知识点。

此外，题型结构略有变化。《大纲》规定了三种题型，分别是选择题、论述题和材料题，这与以往自命题主要采用名词解释题、简答题、论述题的题型结构有所不同。除传统的论述题外，增加了材料题，要求考生阅读材料、分析作答，考查综合分析能力和解决实际问题的能力，凸显了应用导向，突出了专硕的特色。

点击下载：2024年全国硕士研究生招生考试教育专业学位硕士《教育综合考试大纲》

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