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“首都大学生记者团东北行采访实践活动”学生稿件摘编——

“稻梦空间”：打造中国农业版“迪士尼”

2023年08月17日10:49 | 来源：人民网-教育频道
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“稻梦小镇”商店中售卖的米线。北京工商大学 吴语涵摄

“稻梦小镇”商店中售卖的米线。北京工商大学 吴语涵摄

稻浪翻滚，游人如织。初秋8月，辽宁沈阳沈北新区的“稻梦空间”美景如画。

据了解，“稻梦空间”是以稻田画为特色的田园综合体，以打造东北生态唯美特色小镇为目标，立足“三农”资源，着力打造以稻田画、水稻加工、稻米博物馆、农业嘉年华、餐饮民宿、田园观光为一体的民族生态画卷。

“我们要走出‘国际范’！”接受首都大学生记者团采访时，沈阳“稻梦空间”旅游文化产业有限公司赵爱军自信满满地说：“下一步我们打算努力做好文创产品，打造中国农业版‘迪士尼’！”

赵爱军解释称，”稻梦小镇“借助“稻梦空间”IP，以“一粒米的故事”为线索，开发相关文创产品，将农耕文化与乡村振兴融为一体，带动农业文旅协同发展。

据了解，“稻梦小镇”所在的单家村，几年前还是只有80多户、相对落后的一个小村庄，随着“稻梦小镇”的壮大与崛起，已经成为沈北美丽乡村建设的一张名片。那么，此前村民们为何会选择参与村企合作？

赵爱军说：“企业首先保证居民收入与过去持平，第二是确保不影响村民正常使用住宅区域。”在国家乡村振兴政策的支持下，村庄与企业共谋发展，单家村将闲置房屋和宅基地整合在一起，由企业牵头最终打造了别具一格的旅游小镇。

学生记者团观察到，2.9万亩稻田基地的基础上，除了设计题材多样的巨幅稻田画外，“稻梦空间”文创商店里的商品也吸引了大量游客。

大米包装袋上绘制出各色的火车头和金色麦浪，米线袋上动漫风的小女孩画像…...夏日微风稻花香，乡村振兴幸福长。无垠的稻田充满无限的希望，希望通过不断创新发展，“稻梦空间”与“稻梦小镇”能走向国际，成为宣传美丽乡村的一张靓丽名片。（文/北京工商大学吴语涵）

(责编：李依环、熊旭)

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