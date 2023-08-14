原标题：（台青话融合）“90后”台青投身大陆亲子行业：持续摸索市场，就不缺机会

中新社长沙8月13日电 题：“90后”台青投身大陆亲子行业：持续摸索市场，就不缺机会

作者 向一鹏

“亲子休闲产业并不是一个投机的行业，而是一个细水长流的事业，只有把产品和服务做好了，才能符合顾客的需求。”在湖南长沙运营亲子俱乐部的吴婷婷认为，大陆创业氛围浓厚，创业者只要持续对行业和市场进行摸索和思考，就不缺机会。

今年31岁的吴婷婷是台湾台中人。2013年，她大学毕业后便来到长沙生活。已有两个孩子的吴婷婷，于2019年开设了结合游乐体验和餐饮服务的亲子活动中心“超跃圈圈”，希望在亲子行业闯出一片天地。

8月8日，吴婷婷在办公室工作。 中新社记者 向一鹏 摄

与一般的亲子游乐园不同，吴婷婷注重在差异化上做文章。除了溜滑梯、沙池等应有的孩童游乐设施外，她更注重的是软服务。“比如我们店内设置了小厨房、艺术坊、萌宠区等体验活动，不需要家长拉着孩子去排队，而是进店后由工作人员根据需求为每一位孩子安排好体验时间，让顾客的体验感更好。”吴婷婷表示。

每个家庭在游乐园要待上三四个小时甚至更长的时间，如何确保孩子们游玩得开心、安全？吴婷婷介绍，园内配备了足够比例的工作人员，时刻注意孩子的安全，帮助解决孩子的任何需求；同时，园内提供了娱乐室，家长在此可以放松休闲。

为了让顾客吃得更好，做精本地化服务，吴婷婷坚持在园内提供湘菜。“湘菜和简餐不同，简餐的出品没有那么繁琐，对食材的要求也相对没有那么高。”吴婷婷说，湘菜要现做现炒才能出味，如果使用预制菜包来做，就达不到口感要求。

吴婷婷坦言，在长沙这样的大陆新一线城市创业竞争压力大，相比之下，台湾的商业氛围比较平缓。“但对创业者各方面能力的提升会更快，成就感也会更强。”吴婷婷说：“大家都在一个竞争很激烈的环境里面去做事情，思维会很灵活，你会要一直去想事情，一直去解决问题，一直去进步。”

8月8日，吴婷婷在指导小朋友画画。 中新社记者 向一鹏 摄

经过几年的摸索和积累，吴婷婷敏锐地察觉到亲子市场的新变化：越来越多的家长希望孩子在玩中学，学中玩。今年，她计划在亲子园融入研学课程，将园内打造成教研基地。“我想结合科学探究元素和农耕类元素进行延伸，比如打造城市种植等特色项目，这对孩子们来说很有意义。”吴婷婷透露，这对场地的要求很高，目前正在寻找符合需求的新场所。

在大陆生活和创业这些年，吴婷婷也去过很多其他省份，逐渐成为一个“大陆通”。“大陆对台胞非常包容，政策很友好，比如湖南出台的59条惠台措施。大陆有很大的市场空间和大量的发展机会，有创业想法的台湾人都值得来这里试一试。”

“我身边很多朋友，在读大学或者研究生的时候，就希望到大陆来做交换生和进行交流。”吴婷婷表示，希望更多的台湾朋友亲身来感受一下真实的大陆。“只要用心去看、去感受，就会改变以前固有的认知。”

(责编：郝孟佳、李依环)