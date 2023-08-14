人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“90后”台青投身大陆亲子行业：持续摸索市场，就不缺机会

2023年08月14日09:07 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：（台青话融合）“90后”台青投身大陆亲子行业：持续摸索市场，就不缺机会

　　中新社长沙8月13日电 题：“90后”台青投身大陆亲子行业：持续摸索市场，就不缺机会

　　作者 向一鹏

　　“亲子休闲产业并不是一个投机的行业，而是一个细水长流的事业，只有把产品和服务做好了，才能符合顾客的需求。”在湖南长沙运营亲子俱乐部的吴婷婷认为，大陆创业氛围浓厚，创业者只要持续对行业和市场进行摸索和思考，就不缺机会。

　　今年31岁的吴婷婷是台湾台中人。2013年，她大学毕业后便来到长沙生活。已有两个孩子的吴婷婷，于2019年开设了结合游乐体验和餐饮服务的亲子活动中心“超跃圈圈”，希望在亲子行业闯出一片天地。

　　8月8日，吴婷婷在办公室工作。 中新社记者 向一鹏 摄

　　与一般的亲子游乐园不同，吴婷婷注重在差异化上做文章。除了溜滑梯、沙池等应有的孩童游乐设施外，她更注重的是软服务。“比如我们店内设置了小厨房、艺术坊、萌宠区等体验活动，不需要家长拉着孩子去排队，而是进店后由工作人员根据需求为每一位孩子安排好体验时间，让顾客的体验感更好。”吴婷婷表示。

　　每个家庭在游乐园要待上三四个小时甚至更长的时间，如何确保孩子们游玩得开心、安全？吴婷婷介绍，园内配备了足够比例的工作人员，时刻注意孩子的安全，帮助解决孩子的任何需求；同时，园内提供了娱乐室，家长在此可以放松休闲。

　　为了让顾客吃得更好，做精本地化服务，吴婷婷坚持在园内提供湘菜。“湘菜和简餐不同，简餐的出品没有那么繁琐，对食材的要求也相对没有那么高。”吴婷婷说，湘菜要现做现炒才能出味，如果使用预制菜包来做，就达不到口感要求。

　　吴婷婷坦言，在长沙这样的大陆新一线城市创业竞争压力大，相比之下，台湾的商业氛围比较平缓。“但对创业者各方面能力的提升会更快，成就感也会更强。”吴婷婷说：“大家都在一个竞争很激烈的环境里面去做事情，思维会很灵活，你会要一直去想事情，一直去解决问题，一直去进步。”

　　8月8日，吴婷婷在指导小朋友画画。 中新社记者 向一鹏 摄

　　经过几年的摸索和积累，吴婷婷敏锐地察觉到亲子市场的新变化：越来越多的家长希望孩子在玩中学，学中玩。今年，她计划在亲子园融入研学课程，将园内打造成教研基地。“我想结合科学探究元素和农耕类元素进行延伸，比如打造城市种植等特色项目，这对孩子们来说很有意义。”吴婷婷透露，这对场地的要求很高，目前正在寻找符合需求的新场所。

　　在大陆生活和创业这些年，吴婷婷也去过很多其他省份，逐渐成为一个“大陆通”。“大陆对台胞非常包容，政策很友好，比如湖南出台的59条惠台措施。大陆有很大的市场空间和大量的发展机会，有创业想法的台湾人都值得来这里试一试。”

　　“我身边很多朋友，在读大学或者研究生的时候，就希望到大陆来做交换生和进行交流。”吴婷婷表示，希望更多的台湾朋友亲身来感受一下真实的大陆。“只要用心去看、去感受，就会改变以前固有的认知。”

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部