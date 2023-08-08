人民网北京8月8日电 日前，由教育部社会科学司指导、高等教育出版社组织策划的视频节目《高校思政拓展课堂》播出，给观众带来了一堂堂“见人、见事、见精神”的暑期思政云课堂。

五集节目分别以“矢志报国巡苍穹”“人生无悔铸英雄” “追梦之光献敦煌”“为民服务亮万家”“法治阳光暖人心”为主题，分别邀请了景海鹏、杜富国等5位时代楷模和中央马克思主义理论研究和建设工程全国高校思政课《思想道德与法治》教材编写组专家，从书本走向课堂、从幕后走向台前，通过人物叙事、学生提问、思想剖析等互动环节呈现出一堂堂生动立体全面的思政课，展示了一位位先进榜样奋进新征程、建功新时代的故事。节目在全国高校引发热烈反响，微博“高校思政拓展课堂”话题专区的阅读量达400万，互动量2.3万，讨论量1.7万。大学生们纷纷表示，收获满满，强国有我，青春逢盛世，奋斗正当时。

“看直播第五天，每天都能收获不同的知识”“这不仅仅是一堂课，更是对我们人生的引领”“在这次思政课中，感受到时代楷模异于常人的精神，希望以后这种节目能够越来越多”……观众在网络平台积极分享“听课”感受，反响十分热烈。

长春工业大学马克思主义学院思政课教师王晓珊认为，指导专家和理论导师们循循善诱、旁征博引、深入浅出的讲解、点评和解惑， 既有学理性的引导，又有实践性的拓展，“这样的大思政课怎能不让学生真心喜爱？”

北京科技大学马克思主义学院副教授于国辉表示，这档栏目提供了思想政治教育的新空间、新形式、新效果。一方面是理论导师的精彩点评和学术阐释，另一方面是时代楷模、先进人物讲述先进事迹，既有“理”又有“情”，情理交融，言意共生，起到高质量的育人效果。

华中师范大学历史文化学院2022级本科生文心悦表示，五节《高校思政拓展课堂》是一场丰富多彩的思想盛宴，也是一堂生动的暑期思政云课堂，期待更多的思政拓展课堂。

中国人民大学马克思主义学院研究生王佳怡表示，作为新时代青年，我们要立鸿鹄志，树立远大理想，不断从先进模范的鲜活事例中汲取信仰力量，学习他们顽强奋斗、忘我奉献的精神品质，将其转化为学习、工作的精神动力；更要做奋斗者，扎根于中华大地，在自己的专业领域埋首前行，始终保持“复兴栋梁、强国先锋”的本色，争当中华民族伟大复兴的栋梁之才。（郝孟佳、实习生郑舒怡）

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