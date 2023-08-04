原标题：让产业、教学、科研“血脉”相通

近日，首个国家级产教融合共同体——国家轨道交通装备行业产教融合共同体成立大会在江苏省常州市举行。教育部副部长吴岩在成立大会上表示，国家轨道交通装备行业产教融合共同体的成立，标志着深化现代职业教育体系建设改革“一体两翼”总体布局的全面铺开。

作为教育部支持建设的首个国家级产教融合共同体，国家轨道交通装备行业产教融合共同体的首批成员单位包括5个产业集聚地区教育行政部门、全国9所普通高校、33所职业院校、中国中车股份有限公司（以下简称中国中车）40多家所属制造类子公司。

轨道交通装备行业带动作用明显

今年7月，教育部发布的《关于深化职业教育体系建设改革的意见》提出，优先选择先进轨道交通装备等重点行业和重点领域，支持龙头企业和高水平高等学校、职业学校牵头，组建学校、科研机构、上下游企业等共同参与的跨区域产教融合共同体。

刚刚成立的首个国家级产教融合共同体之所以建在轨道交通装备行业，和我国铁路行业的发展状况有着密不可分的联系。

教育部相关负责人表示，选择轨道交通装备行业作为试点，主要有两方面考虑。

一方面是轨道交通是国家重要的战略性产业，产业链长，带动效应明显，对促进各种生产要素快速流动集聚，缩小区域发展差距，带动城市格局、人口布局、经济发展等方面意义重大；另一方面是产教融合共同体的参与者中国中车是全世界规模最大、世界一流的轨道交通装备制造企业，其研制的“复兴号”高速动车组等系列化轨道交通装备产品已经达到世界先进水平，该企业在通过职业教育培养高技能人才、深化产教融合方面有着丰富的经验，具有良好的基础和示范效应。

“产教融合是现代职业教育的基本特征和最大优势，也是改革的难点和重点。建设首个国家级产教融合共同体，旨在推动政府、行业、企业、院校四方共同破解制约产教深度融合的机制性障碍。”教育部相关负责人解读说。

该负责人透露，一批可复制、可推广的新经验新范式形成后，轨道交通装备行业产教融合共同体将为其他行业的共同体建设提供成熟的经验和参照。未来，还将有更多优质的产教共同体陆续“上线”。

解决轨道交通领域职业教育痛点

国家轨道交通装备行业产教融合共同体明确由中国中车、相关高水平大学和职业院校共同牵头，分三个阶段逐步建设完善，即一年打基础、建机制；一年强功能、出成果；一年促创新、树标杆，使产教融合共同体规模不断扩大，并形成高效成熟的运行模式。

常州铁道高等职业技术学校（以下简称常铁校）副校长徐璐介绍，铁路领域职业院校为轨道交通行业培养了大批高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。但是随着中国轨道交通装备行业的“智能化、高端化、绿色化、国际化”发展，相关职业院校的专业设置和人才培养还有待进一步优化。

轨道交通装备现代工业体系发展速度极快，新材料、新技术、新工艺、新标准不断涌现。但职业教育的部分教学、教材内容并未第一时间跟进，部分学校缺乏综合型专业实训设备，模拟仿真技术应用无法落地。这些短板导致教学和产业出现脱节，部分毕业生进入企业后还需要相当长的一段时间去接受企业培训后才能上岗。

“此外，‘双师型’教师力量不足，校企合作不紧密等问题也是当前职业教育的痛点。”徐璐表示。新成立的轨道交通装备行业产教融合共同体将会成为一个平台载体，探索建立政府搭台，龙头央企牵头，高水平大学、职业院校等参与，产业集聚区教育行政部门支撑的产教融合新机制，把职业教育和普通教育、教育和产业、教学和科研等领域完全打通，解决职业教育相关环节“血脉不畅”的问题。

为了让教育跟上产业发展前沿，共同体将打造一批行业急需的应用型专业，例如高速铁路动车组制造与维护、轨道交通智能控制装备技术、轨道交通信号与控制、数字化设计与制造技术、城市轨道交通车辆制造与维护等。

“针对师资、设备短缺等问题，共同体也有专门的措施来帮助职业院校。两院院士、大国工匠、全国技术能手、企业专家与院校学者都是共同体师资库的成员，他们将共同开发专业人才培养方案、课程和实践项目。共同体还会建设5家左右的公共实训基地，搭建前沿的应用场景，为职业教育的教学、实训、培训、科研、竞赛、科普等工作提供一流的设备和场地。” 徐璐说。

打造行业产教融合共同体的标杆

与今年5月成立的现代职业教育科教融汇共同体相似，重大行业产教融合共同体的工作重点之一也是建立一套高效的协作和交流机制，让产业、教学、科研“三位一体”。

作为中国中车成立的职业学校，常铁校在中国中车体系内承担着教育和培训的相关业务，而在首个国家级产教融合共同体的筹备过程中，常铁校也参与了大量调查研究、方案起草、大会筹备工作。徐璐介绍，目前，轨道交通装备行业产教融合共同体的常务理事会第一次会议已经召开，目前共同体内部的协作交流机制已经开始运转。

共同体由理事会和常务理事会商议共同体重大事宜，研究工作计划、发布共同体项目课题、任务清单、行业人才需求报告等。

在理事会中，中国中车是理事长单位，西南交通大学和湖南铁道职业技术学院是副理事长单位。中国中车总经理楼齐良表示，中国中车将与行业内各单位共同努力，构建产教融合新生态。

“常铁校是综合管理部的牵头单位，我们将负责统筹共同体的重点任务，进一步完善共同体的体系建设。”徐璐提及，共同体并不是个停留在纸面上或概念中的架构，而是个实体化运行的组织，一切决策都将落实为具体的教学、科研、生产举措。

教育部相关负责人表示，国家轨道交通装备行业产教融合共同体建设预期的成效之一，就是初步建成组织健全、管理规范、运行高效的行业产教融合共同体。

“我们的工作目标是打造行业产教融合共同体的标杆、示范。”教育部相关负责人说。（记者 孙明源）

(责编：李依环、孙竞)