人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

千余名大学生走进北京平谷开展暑期乡村实践

2023年07月30日20:53 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京7月30日电 今年暑假，来自57所京内高校和10所京外涉农高校的近千名大学生，走进北京市平谷区全域274个行政村，开展为期一个月的“千人百村”暑期社会实践活动。大学生们开展乡村调研，参与农事实践，参与文明乡村建设，助力农产销售，以青春之力助推乡村振兴。

大学生走进北京平谷开展暑期乡村实践

大学生走进北京平谷开展暑期乡村实践

在东高村镇，来自中国人民大学等4所高校的50余名大学生们走进现代化农业企业，参观企业的信息化数据平台，供应链标准化分拣、配送系统，还分组进入不同岗位，体验农产品分拣装箱等工作。

“我们来这里10天了，我见识到了一个非常完整的农业产业链，体验了其中农产品分拣装箱这一环节，也了解到农业和互联网是怎么在现实生活中真正连接在一起的。” 中国人民公安大学的2022级法学本科学生王宸德说，“作为一名法学生，我会在这个过程中思考，这些模式在真正运行的时候，会遇到哪些法律问题，以及我们应该用怎样的手段去解决这些问题。”

大学生走进北京平谷开展暑期乡村实践

大学生走进北京平谷开展暑期乡村实践

北京农学院土壤专业2022级研究生张雅乔和3位同学连日在大棚里深耕。他们小组已经对村里5个大区的种植大棚都调研了一遍，特别是对现存的及曾经种植番茄的大棚进行调研，对曾种植番茄的农户进行了深入、专业的交流，对村民的种植方式、消毒方式以及使用的设施及肥料情况进行了记录。

“我们非常希望能从课本和实验室里走出来，真正做到脚踩泥巴，和农民有真正的交流。”张雅乔说。

大学生走进北京平谷开展暑期乡村实践

大学生走进北京平谷开展暑期乡村实践

在平谷区西部的马昌营镇，来自北京工业大学等4所高校的51名学子，在村干部和网格员带领下，深入田间地头，参与农事活动，与村民深入交流，协助开展垃圾分类、文明创建、违规电动三四轮车综合治理等工作……首都师范大学的杨欣然表示，通过每天入户宣传、摸排情况、开展调查研究，掌握了大量第一手的数据，更加深入地了解了农村。

据悉，这个暑期北京市教育工委、市教委部署了“千人百村”大学生暑期社会实践、红色“1+1”、首都高校师生服务乡村振兴行动计划、“‘京’彩文化 青春绽放”行动计划、“双百”行动计划、“见证优秀共产党员榜样”集体采访行动等系列实践活动，充分利用暑期宝贵时间，让每一名高校学生开展好一次社会实践，上好“乡村振兴课、支部共建课、调研问策课、寻访榜样课、文化浸润课、红色研读课”这六堂行走的思政实践课。（孙竞、实习生荆政嵛）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部