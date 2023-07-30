人民网北京7月30日电 今年暑假，来自57所京内高校和10所京外涉农高校的近千名大学生，走进北京市平谷区全域274个行政村，开展为期一个月的“千人百村”暑期社会实践活动。大学生们开展乡村调研，参与农事实践，参与文明乡村建设，助力农产销售，以青春之力助推乡村振兴。

大学生走进北京平谷开展暑期乡村实践

在东高村镇，来自中国人民大学等4所高校的50余名大学生们走进现代化农业企业，参观企业的信息化数据平台，供应链标准化分拣、配送系统，还分组进入不同岗位，体验农产品分拣装箱等工作。

“我们来这里10天了，我见识到了一个非常完整的农业产业链，体验了其中农产品分拣装箱这一环节，也了解到农业和互联网是怎么在现实生活中真正连接在一起的。” 中国人民公安大学的2022级法学本科学生王宸德说，“作为一名法学生，我会在这个过程中思考，这些模式在真正运行的时候，会遇到哪些法律问题，以及我们应该用怎样的手段去解决这些问题。”

大学生走进北京平谷开展暑期乡村实践

北京农学院土壤专业2022级研究生张雅乔和3位同学连日在大棚里深耕。他们小组已经对村里5个大区的种植大棚都调研了一遍，特别是对现存的及曾经种植番茄的大棚进行调研，对曾种植番茄的农户进行了深入、专业的交流，对村民的种植方式、消毒方式以及使用的设施及肥料情况进行了记录。

“我们非常希望能从课本和实验室里走出来，真正做到脚踩泥巴，和农民有真正的交流。”张雅乔说。

大学生走进北京平谷开展暑期乡村实践

在平谷区西部的马昌营镇，来自北京工业大学等4所高校的51名学子，在村干部和网格员带领下，深入田间地头，参与农事活动，与村民深入交流，协助开展垃圾分类、文明创建、违规电动三四轮车综合治理等工作……首都师范大学的杨欣然表示，通过每天入户宣传、摸排情况、开展调查研究，掌握了大量第一手的数据，更加深入地了解了农村。

据悉，这个暑期北京市教育工委、市教委部署了“千人百村”大学生暑期社会实践、红色“1+1”、首都高校师生服务乡村振兴行动计划、“‘京’彩文化 青春绽放”行动计划、“双百”行动计划、“见证优秀共产党员榜样”集体采访行动等系列实践活动，充分利用暑期宝贵时间，让每一名高校学生开展好一次社会实践，上好“乡村振兴课、支部共建课、调研问策课、寻访榜样课、文化浸润课、红色研读课”这六堂行走的思政实践课。（孙竞、实习生荆政嵛）

(责编：李依环、熊旭)