人民网北京7月25日电 （记者孙竞）7月24日，北京大学发布《校友预约入校违规情况通报》。通报中称，7月21日，一支名为“北大金秋暑期定制课”的校外研学团队，由部分校友通过预约同行人员的方式，拆分预约139名学员入校，每人收费10800元，合计收费约150万元。

通报截图

依据《北京大学校门秩序管理规定》《关于北京大学2023年暑假校友预约入校的通知》等规定的相关要求，北京大学关闭相关46名校友的校友预约系统使用权限，不再具有预约本人及同行人员权限。

通报中提到，保卫部、校友工作办公室进一步完善校友预约系统使用规则，明确预约同行人员但实际未同行的校友，将取消预约同行人员权限，不再恢复。保卫部加强校友预约同行人员的管理，发现无校友同行或存在其他违规预约行为的，将取消已预约同行人员入校权限。

此前，为满足暑期公众参观需求，7月8日起，北京大学、清华大学对提前预约的游客开放参观。北大规定，游客可提前7日通过“参观北大”微信小程序或扫描微信小程序码进行预约。为维护校园秩序，个人和团队预约均实行限额管理。两所高校均在通知中明确提到，校园参观不收取任何费用，提醒游客拒绝以任何名义提供参观服务的有偿预约行为。

根据北京大学校友工作办公室7月17日发布的通知，2023年暑假期间临时开放校友预约同行人员权限。校友可于入校当天通过校友预约系统为同行人员进行实名预约，每位校友每天最多可预约三名同行人员，预约校友须与同行人员持有效身份证件当天一同入校。通知明确提到，校友不得将本人校友卡转借、转租他人，不得盗用、冒用他人校友卡，不得利用该系统和校友卡进行牟利性、营销性活动等。

记者注意到，高校开放校园参观以来，已发生了多起校外研学团队违规预约入校的情况，扰乱了正常的参观秩序。北京大学保卫部7月7日就发布了一则违规情况通报：7月5日，一支名为“狼爸部落”的校外研学团队，通过联系校内人员、借用账号在树洞平台发布预约求助信息等方式拆分预约，由多名校内师生预约入校。通报称，将关闭组织人员的预约入校系统使用权限，不再恢复；暂停该团队校内预约人员的预约入校系统使用权限2个月。

(责编：郝孟佳、熊旭)