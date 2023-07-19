就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程。习近平总书记多次强调，要实施就业优先战略，把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出位置。为抢抓高校毕业生就业冲刺期，5月—8月，教育部在全国范围内组织实施2023届高校毕业生就业“百日冲刺”行动。各地各高校积极响应，聚焦促就业工作重点难点，加快推进政策宣传落实，精准拓展岗位资源，强化针对性指导帮扶，全力促进高校毕业生积极求职、顺利就业。

加快推进促就业政策宣传落实

教育系统将加快推进政策宣传落实作为“百日冲刺”行动的重要内容，会同有关部门出台系列促就业政策，加快政策性岗位招录，开展就业政策宣传，推动政策落实落细落地，服务各类就业主体全面了解政策内容、享受政策红利。

出台系列促就业政策。教育部配合人力资源社会保障部、财政部延续实施一次性扩岗补助政策，发挥失业保险助企扩岗作用，鼓励企业积极吸纳大学生等青年就业。各有关部门、地方全面落实就业优先政策，完善吸纳就业补贴、社保补贴、职业培训补贴等政策体系，精准有效实施减负稳岗扩就业各项政策措施。湖北省发挥小微企业吸纳就业作用，小微企业一年内新招用符合创业担保贷款申请条件的人员（含高校毕业生）总数达到一定比例的，可申请最高额度不超过500万元的创业担保贷款。陕西省对认定达到标准的创业孵化基地，按每带动1个人就业不超过3000元的标准核算，给予创业孵化项目补贴。

加力加快政策性岗位招录。“百日冲刺”期间，教育部会同人力资源社会保障部、团中央等部门持续做好“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”等基层项目，会同民政部拓展实施“城乡社区专项计划”，会同卫健委、中央编办等部门首次启动实施“大学生乡村医生专项计划”，拓宽基层就业新空间。各地各高校抓紧推进政策性岗位招录进程，积极引导毕业生到基层建功立业。福建省实施城乡基层就业岗位募集发布计划，开发一批社区基层公共管理和社会服务岗位，吸纳毕业生到城乡社区就业。天津市注重开源拓岗，面向毕业生提供1.68万个政策性岗位，较去年增长10.3%。

广泛开展就业政策宣传。教育部面向多省开展2023届高校毕业生就业工作专项调研，部党组成员分别赴内蒙古、山西、江苏等11个省份实地调研，深入企业、园区，发放政策手册、宣传解读政策。部署全国普通高校毕业生就业创业指导委员会和19个行业就指委进园区、进企业、进高校、进社区，共计宣讲政策400余次。会同相关部门编发《高校毕业生等青年就业创业政策汇编》，在教育部官网、国家大学生就业服务平台汇集发布各省及 100 余个地市级单位高校毕业生就业创业政策措施 1866 条。组织开展“2023 年高校毕业生就业创业政策宣传月”活动，指导毕业生和用人单位知晓政策、用好政策。湖北省制作“高校毕业生就业创业政策地图”，实现省级和17个市（州）政策全收录，累计浏览量超40万人次。

精准拓展市场性岗位资源

“百日冲刺”期间，教育系统广泛开展线上线下招聘、校企供需对接等系列活动，有针对性地开拓市场岗位，更好匹配毕业生就业需求，提升访企拓岗的实效性和供需匹配度。

发挥校园招聘主渠道作用。各地各高校结合专业特色、毕业生就业意向等，持续开展“万企进校园”活动，重点邀请对毕业生具有较强吸引力的企业进校招聘。广东省教育厅举办生态环保低碳节能专场供需见面活动，吸引300余家行业企业参加，提供了6409个就业岗位，约3700名毕业生现场求职。电子科技大学精准对接40家行业特色用人单位，合力举办“荟聚芯人 共创蓉城”集成电路行业专场招聘会。各地各高校精准组织“访企拓岗促就业”行动，针对就业去向落实率低的学科专业，加大访企拓岗力度，为相关学科专业开拓就业新空间。5月以来，全国共有2600多所高校走访23.6万余家企业，新开拓岗位290万余个；累计举办各类校园招聘活动6.4万场，79万余家企业提供岗位信息1230万余条，1074万余人次毕业生现场参加。

“互联网+就业”助力毕业生“云求职”。以数字化赋能就业，为毕业生提供更多岗位资源。“百日冲刺”期间，教育部国家大学生就业服务平台推出“华东六省一市重点地区专场”“交通运输与邮政快递行业专场”等30场重点区域、重点领域线上招聘活动，累计参会用人单位8万余家，提供岗位信息120万余条。江苏省实现国家、省、校三级“24365大学生就业服务平台”数据贯通和信息共享，精准为毕业生汇集和推送岗位信息。新疆维吾尔自治区人力资源社会保障厅、教育厅、国资委联合举办高校毕业生国企专场招聘会，同步开设了网络招聘专区，共有163家国有企业通过网络参加招聘会，在线提供岗位2043个。上海海洋大学校领导、学院负责人、专业教师、毕业班辅导员轮流进行“直播带岗”，开设招聘专场向用人单位推介毕业生。

校企对接提升人才供需匹配度。教育系统组织形式多样的校企供需对接活动，加强校企双方在定向人才培养培训、共建就业实习基地、重点领域校企合作等方面深度对接。教育部举办重点领域人才校企供需对接会，来自能源动力、装备制造等15个重点领域行业的35家企业，与北京大学、清华大学等25所高校现场对接，现场达成近百个合作意向。教育部第三期供需对接就业育人项目近日将启动实施。山东省人力资源社会保障厅、教育厅、齐鲁工业大学联合举办就业育人“政行企校”四方协作对接洽谈会，现场设立高校展示推荐专区、重点企业洽谈专区等，组织四方代表对接交流。

做实做细针对性指导帮扶

聚焦毕业生求职需要和就业进展，有的放矢做好就业指导服务，切实加强重点群体毕业生特别是尚未就业毕业生的就业帮扶，为毕业生提供暖心贴心、精准有效、“不断线”的指导服务。

深入推进就业育人主题教育活动。各地各高校结合毕业典礼、党员大会、校友座谈等活动，广泛开展以“成才观、职业观、就业观”为核心的就业育人主题教育活动，引导毕业生客观看待个人条件和社会需求，从实际出发选择职业和工作岗位。江西省教育厅举办“全省大学生就业育人大讲堂”活动，邀请就业指导专家、已就业高校毕业生讲授就业公益课，引导毕业生树立正确就业观、择业观。中国石油大学（华东）开展“学石油、爱石油、献身石油”主题教育，将就业价值引领融入思想政治教育、融入就业课程教学、融入专业教育、融入职场体验，鼓励毕业生赴石油石化行业、能源行业就业。

精准帮扶重点群体就业。在财政部支持下，教育部扩大实施“中央专项彩票公益金宏志助航计划”，面向重点群体毕业生开展就业能力专题培训，帮助毕业生增强求职信心、提升就业竞争力。目前已累计面向9.4万名2023届毕业生开展线下培训。各地各高校落实“一对一”帮扶责任制，四川省教育厅建立了重点群体毕业生基本信息和就业帮扶两本台账，开展重点群体毕业生与企业导师“结对子”帮扶。北京化工大学、河北大学、西藏大学等建立动态管理帮扶台账，耐心帮助重点群体毕业生诊断求职过程中的困难和问题，并贴心地为他们推荐多个合适的岗位。

提供离校“不断线”就业服务。教育系统坚持岗位推送不断线、就业指导不断线、重点帮扶不断线，持续做好毕业生离校前后促就业各项工作。教育部会同有关部门举办2023届高校毕业生离校未就业专场网上专场招聘会、高校残疾人毕业生网络招聘活动等，提供岗位信息16万余条。贵州省实施离校未就业毕业生服务攻坚行动，通过加强职业指导、鼓励支持创新创业等措施，支持重点群体就业创业。湖南省全面掌握2023届4.4万名困难毕业生就业需求，落实每位困难学生“一次单独咨询、两次简历修改、三次就业推荐”服务机制。北京交通大学开展线上就业指导训练营，为离校未就业毕业生提供心理调适、简历诊断、模拟面试等服务。

目前，2023届高校毕业生已陆续离校，教育系统将持续推进“百日冲刺”系列活动，为离校未就业毕业生提供有温度、不断线就业服务。同时，会同人力资源社会保障部门做好服务接续，确保有需要的毕业生及时享受公共就业服务。

(责编：孙竞、郝孟佳)