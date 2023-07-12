俞婷

调查研究是中国共产党一贯秉承的优良传统和工作方法，是坚持实事求是思想路线和从群众中来到群众中去工作路线的内在要求。2023年3月，中共中央办公厅印发的《关于在全党大兴调查研究的工作方案》要求把在全党大兴调查研究作为主题教育的重要内容，学思想、强党性、重实践、建新功。

循迹溯源学思践悟，推动主题教育学深悟透

坚持读原著、学原文、悟原理，把真读实学作为筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵的重要实践。浙江金融职业学院全体党员师生认真研读党的二十大报告和党章，学习《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等。学校党委印发《青年学生读书行动实施方案》，把青年学生读书行动作为促进学校高质量发展的一项长期工作。

深入开展“循迹溯源学思想促践行”活动。为了推动主题教育金融味更足、实干味更强，学校党委书记金杨华率党委班子成员赴当地银行杭州分行开展“循迹溯源学思想促践行”研学交流活动，大力推动学校建成中国金融银行业最重要的高水平职业大学。学校各基层党组织创新活动形式，丰富活动载体，积极开展各类主题党日活动。

大兴调查研究之风，推动主题教育解惑破题

回顾共产党波澜壮阔的百年历程，重视调查研究是共产党在革命、建设、改革各个历史时期做好领导工作的重要传家宝。学校认真贯彻落实党中央大兴调查研究的决策部署，坚持问题导向，推动主题教育出真招见实效。

做好统筹设计，力戒形式主义。聚焦创建高水平职业大学、“双高”建设、教育教学、三全育人等主题，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，精心制定主题教育调查研究专项方案。问计于师生、问需于师生，力戒形式主义、官僚主义，推动党员干部扑下身子真调查、真研究、真落实。

关心学生成长，了解学生诉求。学校持续建设师生沟通交流平台，构建师生交流新机制，畅通学生反馈渠道，着力解决学生急难愁盼的事情。学校党委带队先后赴多家金融机构调研，深化校企合作、促进供需匹配，拓展就业渠道，努力为毕业生挖掘更多岗位资源、提供更多就业岗位。通过召开主题座谈会、“书记午餐会”等活动，不仅着力解决大家“急难愁盼”的共性问题，更在做好常规工作基础上尽最大努力满足师生发展需要，不断增强师生获得感、幸福感和安全感，着力推动调研成为解决事业难题的有效途径，切实推动学校工作高质量发展。

讲好“八八战略”故事，推动主题教育走深走实

2003年7月，时任浙江省委书记习近平提出，要进一步发挥八个方面的优势、推进八个方面的举措，即“八八战略”，指引浙江走出改革创新开放图强之路。

在“八八战略”的指引下，二十年来，浙江广大党员干部坚定不移地沿着“八八战略”指引的路子向前走，一任接着一任干，一张蓝图绘到底，奋力打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口，以“浙江之窗”展现“中国之治”。“八八战略”的实践有力证明，调查研究既是谋事之基，也是成事之道。为了讲好“八八战略”故事，深刻领会蕴含其中的战略高度、系统思维、世界胸襟等，学校着力讲好“八八战略”故事，推动主题教育走深走实。

组建青年理论宣讲团。依托“金马先声”省级理论宣讲名师工作室，以师徒传帮带的形式，帮助宣讲员确定主题，打磨稿件、创新形式，提升宣讲员理论功底和宣讲技巧。组织“8090+talker”青年理论宣讲训练营，按照“话语要新、讲述要活、传播要潮”的要求，通过研学调研、名师指导、比赛PK等，使宣讲员在宣讲主题、内容、案例等方面的把握上更有针对性。

深入基层开展理论宣讲。宣讲团成员充分挖掘“八八战略”的精彩故事，突出小切口和大主题的有机统一，突出内容“实”、方式“活”、表达“鲜”。结合“三下乡”活动，奔赴深入田间地头、村社广场等人员聚集的地方进行宣讲70余场次，深入基层开展理论宣讲，真正打通了基层理论宣讲的“最后一公里”。

（作者系浙江金融职业学院宣传统战部副部长、马克思主义学院副院长）

(责编：林露、熊旭)