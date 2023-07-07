人民网北京7月7日电 近日，第22届全国工科高校图书馆馆长年会暨图书馆助力高校开展有组织科研创新论坛在西北工业大学举行，近50所高校图书馆馆长、专家等共200余人参加论坛。

会议现场。校方供图

据悉，本次论坛由西北工业大学图书馆和陕西省高等学校图书情报工作委员会主办，旨在深入贯彻落实教育部《关于加强高校有组织科研 推动高水平自立自强的若干意见》文件精神，更好发挥工科高校图书馆在助力高校开展有组织科研中的作用。

“一所一流大学应该有一流的‘四馆’，也就是一个好的图书馆、一个好的校史馆、一个好的体育馆和一个好的博物馆，其中图书馆是核心。往往图书馆在大学中有很强的辨识度、也是地理上的坐标中心。”中国工程院院士、西北工业大学党委书记李言荣在致辞表示。

李言荣指出，在当前我国加快建设教育强国的背景下，高校图书馆要坚持与学校发展战略和目标相衔接，与时代发展的要求和广大师生的需求相匹配，紧密围绕建设世界一流大学的目标，在主动融入人才培养全过程、深度融入科学研究和学科建设全领域、整合服务资源等方面，努力打造具有中国特色的一流大学图书馆，特别是工科图书馆对国家科技自立自强、对有组织的科研要发挥更大的作用。

陕西省高等学校图书情报工作委员会副主任、西北农林科技大学图书馆馆长赵善廷指出，高校图书馆应准确识辨、科学应变、主动求变，聚焦科技支持服务与创新，在学科情报分析、大数据情报分析、科学部署决策知识产权信息库方面，推出有力度、有高度、有深度的信息服务，在新时代开创科技支持服务的新业态，为高校实现高水平科技自立自强、建设世界重要人才中心和创新高地提供有力支撑。

论坛当天，西北工业大学图书馆馆长黄攀峰、清华大学图书馆馆长金兼斌、上海交通大学图书馆馆长李新碗、华中科技大学图书馆馆长聂鸣、东南大学图书馆馆长李爱国、北京理工大学图书馆馆长杨静、同济大学图书馆馆长陈欣、华南理工大学图书馆馆长解丽霞等专家，围绕高校有组织科研模式的实践与探索、开放科学背景下图书馆为高校师生做好学术出版服务的思考、图书馆支撑大学快速发展的探索与思考、打造精准服务助力科研创新等话题作了专题报告。（李依环、实习生郑舒怡）

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