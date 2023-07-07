人民网北京7月7日电 日前，2023年暑期首都基础教育干部教师全员实训市级专题报告在北京教育学院举办。据悉，本次报告会是暑期首都基础教育干部教师全员实训的市级实训内容，近5万名首都教育工作者参加实训。

报告会现场，北京教育科学研究院研究员贾美华、杨德军，北京教育学院教授余新分别围绕新课程背景下学科教学改进、学校课程领导力提升与校本研修项目设计等主题做出专题指导。

“暑期基础教育干部教师全员实训深入基层，直插教育教学一线，对基层学校教师来说有着特别深远的意义。”北京市通州区教师研修中心副院长谢海明指出，报告会的三位专家从三个层面给予全面细致的指导，为全市基础教育工作者做了一次深度培训，为下一步区级实训工作的有序开展奠定了坚实基础。

北京市东城区教育科学研究院师训部主任束旭表示，此次专题培训重点突出、专业度高、实用性强，为暑期实训的高效达成提供了强有力的理论和实践保障，对区校级暑期实训做出了很好的指引，“可谓及时、高效、解渴”。

北京市门头沟区教育研修学院教育培训中心主任杜庆艳表示，在暑期全员实训中，门头沟区各中小学将以课堂研究为核心，在“迈出教材半步”的引领下，聚焦教学方式的转变、学校课程整体育人、德育活动的设计与实施等内容，通过系统设计和有效实施校本研修，将全员实训落地落细落实。

记者了解到，下一阶段，北京教育学院、北京教育科学研究院等市教委所属事业单位将调动优质资源、组建专家指导组，发挥好“智库”功能，深入基层，分赴各区各校进行精准“辅导”，帮助一线学校、教师解决实际问题，确保暑期全员实训“重实践、见实效”。（李依环、实习生郑舒怡）

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