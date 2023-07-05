人民网北京7月5日电 为厚植广大青年学生爱农情怀，练就强农兴农本领，扎根一线、坚守基层，在乡村振兴大舞台上建功立业，6月26日至30日，华中师范大学鸿鹄实践队十堰分队赴湖北省十堰市郧阳区白浪镇、梅铺镇两镇16村开展了以“躬行三金惠三农，青助乡兴助百廿”为主题的实践调研。

在梅铺镇泉湾村，实践队队员们面向村民开展防范电信诈骗主题宣讲活动。从电信诈骗的定义、主要形式到电信诈骗典型事件，实践队队员详细全面地为村民们介绍电信诈骗，有效增强了村民们防范电信网络诈骗的意识。

梅铺镇党政办相关负责人的带领下，实践队队员们还参观了泉湾村鲟鱼谷产业园。据了解，泉湾村鲟鱼谷产业园建有国内先进的养殖环境，结合互联网大数据技术助力鲟鱼养殖业发展。产业园的投产运营在带动村集体经济发展、提供就业岗位上发挥着巨大作用。参观鲟鱼谷产业园加深了实践队员们对该产业的认识，为进一步挖掘乡村振兴潜力打下坚实基础。

在白浪镇杨沟村，实践队队员们在当地特色产业园区开展研学和返乡创业人物专访。正处于不惑之年的周轩投资开发了天惊洞景区，并不断扩大发展规模，有效带动了杨沟村经济的发展。有着31年党龄的老党员陈宏贤投入自己的积蓄，对村里所有的公共厕所进行改造，同时与政府合作建立杨沟山庄，在满足过往旅客餐饮住宿需求的同时，也带动了当地村民的就近就业。

在白浪镇丹江村，实践队队员们赴九年一贯制学校开展财商教育活动。队员周志强从“财商观念”“财商知识”“财商行为”等三个方面为学生们展开讲解。在问题讨论环节，学生们踊跃发言，纷纷发表自己的见解。通过“价值观趣味拍卖”小游戏，学生们不仅增强了金钱意识和财富管理的观念，也加深了对智力、友情、诚实等价值观的理解。

在梅铺镇圩坪村，实践队队员们了解到当地以种植花椒为特色产业，村民们在政府的支持下大力发展其种植规模、强调优质经营管理，建立了村民的增收渠道。实践队队员们还参观了村集体开办的袜子定型厂，厂里生产流水线仪器俱全、操作简单，为村里留守老人、闲散人口提供了诸多务工岗位，增加了收入，保障了大家的生活水平。

6月25日，华中师范大学经济与工商管理学院与白浪镇人民政府、梅铺镇人民政府共建的“大学生党员国情教育基地”和“大学生社会实践基地”正式揭牌，未来，华师经管学院将与白浪镇、梅铺镇在实习实践锻炼、助力乡村振兴方面开展更深入的校地共建。

据悉，实践队累计开展“农户农业经营与发展状况”入户调研152次、“返乡创业人物访谈”20场、开展“村民防诈骗情况”调研137次，队员们还以村为单位组织集中防诈骗、防溺水、防燃气爆炸安全宣讲。通过本次上山下田、入户调研的社会实践，队员们更加了解了当地的产业发展和人民生活情况，也在一次次与老党员和返乡创业者的交流中感悟到了服务社会的精神力量。（郝孟佳 实习生郑舒怡）

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