活动现场 学校供图

人民网北京7月5日电 （记者林露）3日下午，中国人民大学在校举行“追寻领袖初心路”实践导师聘任暨2023年暑期社会实践出征仪式，聘请亲历习近平总书记在河北、福建、浙江、上海等地工作时的24位当事人担任学生实践导师，并正式启动“追寻领袖初心路”特色社会实践活动。

仪式上，8位实践导师代表以“当事人讲当年事”形式，现场讲述了习近平总书记在从政不同时期的不同经历，为同学们上了一场别开生面的主题思政课，让广大师生深切感受到了习近平总书记的崇高领袖风范和非凡人格魅力。

北京市委常委、市委教育工委书记游钧指出，在全市教育系统深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育之际，中国人民大学组织开展的这次活动，是一堂牢记领袖嘱托、感悟领袖初心的“大思政课”。

教育部思想政治工作司司长魏士强表示，中国人民大学举办“追寻领袖初心路”主题思政课，既是深切感悟新时代伟大成就里程碑意义，把思政小课堂融入社会大课堂，上好“大思政课”的有益尝试，也是推动党的创新理论进教材、进课堂、进头脑，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人的有效举措。

活动现场 学校供图

中国人民大学党委书记张东刚说，习近平总书记极不寻常、极不平凡的成长之路是真理力量与人格力量、实践特质与理论特质的有机统一，对同学们而言，是一本读不完的大书厚书，蕴含着震撼人心的奋斗力量，提供着源源不断的精神给养。

中国人民大学党委副书记、校长林尚立表示，学校一定会组织好、开展好“追寻领袖初心路”主题社会实践活动，循迹溯源悟思想，凝心铸魂促践行，引领广大师生争做强国建设、民族复兴的先锋闯将。

据了解，今年暑期，中国人民大学创新开展“追寻领袖初心路”特色社会实践，引导青年学子前往习近平总书记工作过的地方实地开展学习调研，近距离、沉浸式感受大党大国领袖是如何在思想淬炼、政治历练、实践锻炼中锻造而成的。

(责编：王鑫、熊旭)