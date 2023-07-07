人民网北京7月7日电 日前，北京建筑大学举办2023年“人民城市”大学生暑期社会实践启动暨“大思政课”实践教学基地签约仪式。当天，24家单位与该校签订共建协议，挂牌成为首批“大思政课”实践教学基地。

活动现场。校方供图

会上，作为北京建筑大学“大思政课”实践教学品牌活动之一，该校2023年“人民城市”大学生暑期社会实践活动也正式启动。今年夏天，该校将组织1500余名师生组建119支实践团，赴北京、河北、贵州、陕西、青海、安徽、江西等地开展实践。

“举办2023年‘人民城市’大学生暑期社会实践启动暨‘大思政课’实践教学基地签约仪式，旨在聚合‘大思政课’优质资源平台，用实际行动上好‘人民城市’这一生动的大思政课。”北京建筑大学党委书记李军锋说。

李军锋指出，要深刻认识开展暑期社会实践服务首都“人民城市”建设的重要意义，准确把握活动关键点，扎实推动活动取得实效，引领师生在服务新时代首都发展与行业战略转型的过程中做贡献、长才干，在了解国情社情民情市情的过程中强信念、敢担当，在走近人民群众的过程中增感情、育情怀。

据介绍，今年5月，北京市委宣传部、市委教育工委启动“‘京’彩文化 青春绽放”行动计划。作为行动计划首批试点高校，北建大陆续开展“理”赞青春——首都高校学生理论社团提升项目、“生动实践面对面”——首都高校学生体验新时代首都发展项目、“我的红色记忆”随手拍——首都高校力量参与红色文化传播项目等多项活动，并组建暑期实践团，持续开展生动的实践活动。（李依环、实习生张婉柔）

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