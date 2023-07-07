人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京建筑大学首批“大思政课”实践教学基地成立

2023年07月07日09:46 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京7月7日电 日前，北京建筑大学举办2023年“人民城市”大学生暑期社会实践启动暨“大思政课”实践教学基地签约仪式。当天，24家单位与该校签订共建协议，挂牌成为首批“大思政课”实践教学基地。

活动现场。校方供图

活动现场。校方供图

会上，作为北京建筑大学“大思政课”实践教学品牌活动之一，该校2023年“人民城市”大学生暑期社会实践活动也正式启动。今年夏天，该校将组织1500余名师生组建119支实践团，赴北京、河北、贵州、陕西、青海、安徽、江西等地开展实践。

“举办2023年‘人民城市’大学生暑期社会实践启动暨‘大思政课’实践教学基地签约仪式，旨在聚合‘大思政课’优质资源平台，用实际行动上好‘人民城市’这一生动的大思政课。”北京建筑大学党委书记李军锋说。

李军锋指出，要深刻认识开展暑期社会实践服务首都“人民城市”建设的重要意义，准确把握活动关键点，扎实推动活动取得实效，引领师生在服务新时代首都发展与行业战略转型的过程中做贡献、长才干，在了解国情社情民情市情的过程中强信念、敢担当，在走近人民群众的过程中增感情、育情怀。

据介绍，今年5月，北京市委宣传部、市委教育工委启动“‘京’彩文化 青春绽放”行动计划。作为行动计划首批试点高校，北建大陆续开展“理”赞青春——首都高校学生理论社团提升项目、“生动实践面对面”——首都高校学生体验新时代首都发展项目、“我的红色记忆”随手拍——首都高校力量参与红色文化传播项目等多项活动，并组建暑期实践团，持续开展生动的实践活动。（李依环、实习生张婉柔）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部