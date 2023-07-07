原标题：教育部：多措推动科教融汇

“今年我们有一个重大突破，国家自然科学基金资助的关口将会前移，进一步加大对优秀博士生的支持力度，同时一起开展资助优秀本科生的试点。”在7月6日国新办举行的“权威部门话开局”系列新闻发布会上，教育部副部长吴岩介绍，教育部将推出包括资助青年科研人才在内的一系列举措，进一步推动科教融汇，培养创新型人才。

吴岩表示，教育部将组织实施高水平科技自立自强支撑工程，加快推进高校有组织科研，大力推进科教融汇，集聚力量开展关键核心技术攻关。

“高校是国家重大科技突破的策源地。我们现在有一个非常重要的任务，就是对国家的急迫需求给予实证性回应，解决一批关键核心技术‘卡脖子’问题。”吴岩说。

2022年以来，教育部在加强有组织科研方面做了大量工作，目的是把高校的科技力量组织起来，解决服务国家重大战略需求能力不足的问题。教育部围绕着基础性、战略性、先导性产业，培育了一批重大的科研项目，集中力量开展科研攻关。吴岩透露，教育部接下来还将改革评价制度，加强政策资源保障，建立与有组织科研模式相适应的评价考核机制，特别是以贡献和质量为核心的标志性成果评价机制，同时将人才计划、研究生招生计划等教育科技资源向重要科研任务倾斜。

“有句话叫作‘刀在石上磨，人在事上炼’，拔尖创新人才的培养必须要通过拔尖创新的实践来实现。”吴岩表示，教育部还将深入实施国家基础学科拔尖人才培养战略行动、拔尖创新人才培养核心要素建设计划，研究建立国家科教融合创新特区，在战略紧缺和新兴交叉领域加快布局，全面提高拔尖创新人才自主培养能力和质量。

（记者孙明源）

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