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连续17年！陕西师范大学2023年毛笔手写录取通知书开笔

2023年07月14日12:35 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月14日电 今天上午，陕西师范大学2023年毛笔手写录取通知书暨“悦临书法经典”临摹打卡活动开笔仪式举行。学校的退休老教师、在职教师、校友以及10余位书法家共同为2023级新生书写5000余份录取通知书。

陕西师范大学毛笔手写录取通知书现场。校方供图

陕西师范大学毛笔手写录取通知书现场。校方供图

陕西师范大学校长游旭群介绍，今年是学校坚持毛笔手写录取通知书的第17年。自2007年以来，老教授们用心用情写下每一位新生的名字，以坚守诠释了学校立德树人、以文化人、倾心育人的宗旨。

老教授们用毛笔书写2023级新生录取通知书。校方供图

老教授们用毛笔书写2023级新生录取通知书。校方供图

据悉，陕西师大持续对手写录取通知书进行改进创新。今年的录取通知书采用汉泥封印和剪纸剪影的古朴设计，柔韧的宣纸配以老教授们的小楷书写，展示着中华民族特有的文化印记，传承着历久弥新的国粹经典。连同录取通知书一起寄出的，还有全新设计的银杏叶题字书签。

陕西师范大学党委书记李忠军为2023级新生代表张占彪同学发放录取通知书。校方供图

陕西师范大学党委书记李忠军为2023级新生代表张占彪发放录取通知书。校方供图

陕西师范大学党委书记李忠军表示，希望即将入学的新同学坚定理想信念、陶冶道德情操、涵养扎实学识、勤修仁爱之心，担负起新时代赋予的历史使命，把个人理想追求融入国家和民族的事业中，以青春烛光照亮伟大征程。（李依环、赵巍、实习生张婉柔）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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