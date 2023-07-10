李玉滑

原标题：【光明时评】把家国情怀装入大学毕业生的行囊

【光明时评】

近日，西安交通大学校长王树国在本科生毕业典礼上的讲话获得不小的关注。在毕业典礼上，王树国校长谈到了人生的三点感悟：情怀、毅力和创新。“人的一生不能没有情怀，最大的情怀就是家国情怀。”同样是在毕业典礼上，山东大学、华南师范大学等多所高校的校长在致辞中，都强调了家国情怀。面对即将离开象牙塔的青年学子，校长们将家国情怀作为“珍贵礼物”，装入他们的行囊。

家国情怀，是个人对家国的归属情结、情感认同和自觉担当，是一种深层的文化心理密码，是个人与国家休戚与共的格局和气质，是对国家和民族的忠诚与贡献。家国正是奋发进取的方向标和攻坚克难的信心所在。王树国等诸多大学校长在毕业典礼上，都勉励学生要在自己的岗位上和行业领域中尽快缩短与发达国家的差距，为国家经济社会发展作出自己的贡献；将青春奋斗融入党和人民事业，在实现中华民族伟大复兴的征程中展示才华。青年人是国家的未来、民族的希望，更当涵养深厚的家国情怀，把个人理想与社会发展、国家前途、民族事业兴旺发展紧密结合起来。

厚植家国情怀是对中华民族优秀品格的传承。中华民族历来崇尚家国大义，国家与家庭、社会与个人是密不可分的整体。千百年来，家国观念始终流淌在中华儿女的血脉之中，是中华民族代代相传的精神基因。家国情怀，是华夏儿女对家国最真挚的情感认同，是中华儿女将个人命运融入国家命运的赤胆忠诚，也是中华民族能够在一次次危难中屹立不败的精神动力。作为中华优秀传统文化的基本内涵之一，家国情怀始终贯穿于中华民族的文明进程之中。如今，深植家国情怀，就是要不断提升实现中华民族伟大复兴的责任感与使命感。

厚植家国情怀是国家发展和民族进步的需要。老一辈科技工作者在一穷二白的艰苦境地下，以忠诚和担当、智慧和才能、奉献和牺牲，取得了一系列具有时代意义的重大突破。他们为家国奋斗，他们的名字镌刻在了共和国的奋斗史上。正是因为他们深厚的家国情怀，中国的繁荣富强才得以厚积薄发。他们在国家前行的大势中寻找人生价值、标注成长坐标，将个体价值的实现与国家民族的命运紧密联结在一起，投身于实现民族复兴的历史伟业，也为何为家国情怀写下了最生动的注脚。

如今，中华民族迎来了伟大复兴的光明前景。我们必须以深厚的家国情怀为根基，砥砺敢为人先的创新精神。责任和担当是家国情怀的精髓和要义。立志报国，才能筑牢奋斗的原动力。青年人要端正志向，树立正确的世界观人生观价值观，把个人理想和社会发展、国家需要联系起来，勇于担当时代赋予的重任。

厚植家国情怀是促进青年学子成长成才的需要。只有用脚步丈量祖国大地，用眼睛看到中国气象，用心灵感应时代脉搏，才能把对祖国血浓于水的情感贯穿学业全过程、融入对事业的执着追求。高校当教育引导学生把人生抱负落实到民族复兴的实际行动中来，积极投身新时代中国特色社会主义伟大实践，努力成为可堪大任的时代新人。在服务人才强国、乡村振兴等国家战略中展现和锻造自己的才干，到党和国家需要的地方奉献青春。

(责编：郝孟佳、孙竞)