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电子科技大学夺冠！第二十二届全国大学生机器人大赛ROBOCON落幕

2023年07月10日10:30 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月10日电 8日上午，第二十二届全国大学生机器人大赛ROBOCON在南京理工大学江阴校区闭幕。经过3日鏖战，电子科技大学代表队夺得吴哥之花赛项冠军，将代表中国参加亚太大学生机器人大赛（ABU ROBOCON）。

比赛现场。主办方供图

比赛现场。主办方供图

本届ROBOCON比赛的主题是“吴哥之花”。在柬埔寨的寓言中，兔子象征智慧，大象则是强壮而温柔的动物，该项目任务是由小兔机器人和大象机器人合作在吴哥窟上空撒花。大赛为期三天，吸引了来自电子科技大学、北京航空航天大学、武汉大学等81所知名院校150余支队伍的近3000名参赛队员。

经过预选赛和总决赛，电子科技大学代表队最终以2：1的比分击败广州城市理工学院代表队，夺得吴哥之花赛项冠军。广州城市理工学院代表队获得亚军，武汉大学代表队和青岛理工大学代表队获得季军。四川大学、东莞理工学院等16支代表队荣获一等奖;东北大学、哈尔滨工程大学等16支代表队获得二等奖;北京交通大学、西安交通大学等48支代表队获得三等奖。电子科技大学代表队获得吴哥之花最佳技术奖; 青岛理工大学代表队荣获吴哥之花最佳设计奖。

电子科技大学夺冠。主办方供图

电子科技大学夺冠。主办方供图

此外，在同期进行的机器马术竞速赛中，大连工业大学代表队勇夺冠军，哈尔滨工业大学代表队获得亚军，哈尔滨工程大学代表队获得季军。机器马术障碍赛中，大连工业大学代表队勇夺冠军，华中科技大学代表队获得亚军，西安交通大学代表队获得季军。大连工业大学代表队荣获机器马术最佳设计奖，西安交通大学代表队荣获机器马术最佳设计奖。

据悉，ROBOCON赛事是亚太广播联合会（ABU）发起的一项国际性大学生机器人赛事，每年由承办国根据本国的历史文化特点推出一个新的主题，参赛者综合运用机械、电子、控制等技术和工具，制作机器人完成规则设置的任务。中国于2002年开始举办全国大学生机器人大赛ROBOCON，选拔冠军队代表中国参加亚太大学生机器人大赛（ABU ROBOCON）。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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