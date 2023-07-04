游钧

原标题：为加快建设教育强国作出北京贡献

【沿着党的二十大指引的方向·教育笔谈】

习近平总书记在主持中共中央政治局第五次集体学习时发表的重要讲话，深刻阐述了加快建设教育强国对中华民族伟大复兴的有力支撑作用，发出了教育强国建设动员令，是指导教育强国建设的纲领性文献，是建设中国特色社会主义教育强国的政治宣言，是新时代新征程教育事业改革发展的行动指南。5月31日，总书记又专门到北京育英学校考察，看望慰问学生和教师，对培养德智体美劳全面发展的新时代好儿童提出了明确要求，再一次体现了总书记对少年儿童的深切关心关爱。北京是全国教育的重镇，首都教育系统将牢牢扛起政治责任，坚守为党育人、为国育才的初心使命，深刻把握中国特色社会主义教育强国建设的本质特征和客观规律，以教育之力厚植人民幸福之本，以教育之强夯实国家富强之基，回答好“强国建设，教育何为？教育强国，首都何为”这一重大时代命题。

1.以思想政治铸魂育人

培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题，也是建设教育强国的核心课题。首都教育系统将扎实推进党的创新理论“三进”，构建以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心的课程群，开展好“学习二十大、奋进新征程”主题教育，引导广大师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。构建“五育并举”的培养体系。持续推进体育改革，让体育锻炼多一些，“小胖墩”“小眼镜”少一些；发挥劳动教育综合育人功能，引导学生从小树立劳动观念，培养劳动习惯，提高劳动能力；推进新时代中小学科学教育工作，培养孩子的科学思维、探索未知的兴趣和创新意识，促进学生全面发展；上好首都特色的“大思政课”，用好首都丰富育人资源，深化以实践教学为主题的“大思政课”综合改革，联合市委宣传部实施“‘京’彩文化 青春绽放”1+6行动计划，深入推进大中小学思想政治教育一体化建设，探索运用互联网技术推进精准思政和意识形态工作的方式方法，培养一代又一代在社会主义现代化建设中可堪大用、能担重任的栋梁之才。

2.建设高质量首都教育体系

高质量发展是各级各类教育的生命线。建设教育强国，基点在基础教育，首都教育系统将围绕“促进教育公平”和“提高教育质量”持续用力，落实“十四五”学前教育发展提升行动计划，高质量完成“新增2万个中小学学位”任务，久久为功做好“双减”后半篇文章，丰富课后服务资源供给，进一步推进校长教师交流轮岗，推进义务教育优质均衡发展区创建，落实好支持城市副中心教育发展、全市城乡学校手拉手工作方案，持续做好困难学生关心关爱。建设教育强国，龙头是高等教育，支持在京高校“双一流”建设，持续推进市属高校内涵、特色、差异化发展，加强有组织科研，取得更多重大原创性成果，落实本科生、研究生“三年行动计划”和高职“新京十条”，全面提高人才自主培养质量，加强就业教育和指导，做好高校毕业生就业创业工作。有高质量的教师，才会有高质量的教育，坚持师德师风第一标准，提升教师教书育人本领，深化教师管理制度改革，营造尊师重教的良好风尚，努力形成优秀人才争相从教、优秀教师不断涌现的良好局面。

3.提升对高质量发展的支撑力贡献力

服务高质量发展是建设教育强国的重要任务。首都教育系统将深化首都教育战略谋划，探索教育、科技、人才一体统筹推进的机制办法，促进教育链、人才链与创新链、产业链深度交融、优势互补，形成推动高质量发展的倍增效应。加强拔尖创新人才自主培养，建立优秀学生早期发现、连续培养机制，为解决我国关键核心技术攻关提供人才支撑。推动高水平科技自立自强，发挥好高精尖创新中心、北京实验室、卓青计划项目等重要平台资源作用，加强基础研究，实现更多“从0到1”的突破。发挥高校服务区域发展的独特作用，逐步实现高校学科专业发展与所在区产业繁荣深度融合互动，与“三城一区”建设同频共振，在支持“四个中心”功能建设、提高“四个服务”水平上发挥更大作用。推动良乡、沙河高教园区向大学城转化，建设结构合理、要素齐全、职住平衡、充满活力的科教融合新城。以部市合作为牵引，推动跨区域、跨领域的教育协同创新发展。主动引领和带动京津冀教育协同发展，支持筑好雄安新区高质量教育“梧桐树”，引来更多资本、企业、人才“金凤凰”，不断提升教育对经济社会发展的贡献度。

4.持续深化教育改革开放

改革创新是从教育大国到教育强国系统性跃升和质变的动力。首都教育系统将统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，坚决破除一切制约教育高质量发展的思想观念束缚和体制机制弊端。深化新时代首都教育评价改革，稳步推进中高考改革，健全完善具有首都特色的高校评价体系，破除“五唯”顽瘴痼疾。持续深化普通高中登记入学试点和中等职业教育自主招生试点改革。深入推进市属高校综合改革，推动高校以招生专业“灰名单”为牵引深化内部改革，激发分类发展内生动力。大力发展数字教育，加强新技术赋能教育教学的研究与实践，形成更加适用的理论方法和应用场景，持续加大双师课堂推进力度，探索构建基于智慧教育的育人新模式。聚焦服务国际交往中心建设，推动更大范围、更宽领域、更深层次、更为主动灵活的教育对外开放，打造高质量“留学北京”品牌，加快建设全球主要留学中心和世界杰出青年向往的留学目的地。

5.坚持和加强党的全面领导

办好中国的事情，关键在党。坚持党的全面领导是做好教育工作的根本保证。首都教育系统将发挥好市委教育工作领导小组、市委深改委教育体制改革专项小组平台作用，凝聚工作合力。完善高校党委领导下的校长负责制，纵深推进中小学校党组织领导的校长负责制改革，研究制定以高质量党建引领高质量发展的具体措施，确保教育系统成为坚持党的领导的坚强阵地。纵深推进全面从严治党，营造风清气正的政治生态和育人环境。统筹好发展和安全，坚持稳字当头，严格落实意识形态工作责任制，重视苗头性、倾向性问题，下好先手棋、打好主动仗，严密防范化解各类风险隐患，持续推进更高水平平安校园建设，坚决维护教育系统安全稳定大局。

（作者：游钧，系北京市委常委、教育工委书记）

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