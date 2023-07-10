原标题：贵州黔西南青少年在京“体验”特警训练-中新网

由北京市公安局支教民警组建并执教的贵州黔西南州青少年校园足球男、女队员共34人来到北京参加夏令营活动。今天，队员们观看特警训练及警犬演示，现场体验警械武器和警车等装备使用，感受首都公安风采。

北京市公安局定点帮扶支教贵州省黔西南州青少年校园足球夏令营活动举办。 中新社记者 田雨昊 摄

北京市公安局定点帮扶支教贵州省黔西南州青少年校园足球夏令营活动举办。 中新社记者 田雨昊 摄

为全面推进乡村振兴的战略部署，2021年3月、2022年9月，北京市公安局先后选派两批40名有专业特长的民警赴贵州省黔西南州兴仁市、普安县，开展为期三年的足球、英语支教。其中，两批24名足球支教民警(留任4人)持续推广普及校园足球，共组建22支校园足球队，队员421人，足球兴趣社团4个，社团学生216人，每学期为7所支教学校开设足球训练课2784小时，帮助更多学生掌握足球知识，培养兴趣，练好基本功，多次带领校园足球队在全国、贵州省及所在县市举办的比赛中取得优异成绩，特别是普安县龙溪石砚小学男子足球队和兴仁市陆官小学女子足球队，在2022年中西部地区青少年足球邀请赛中以不败战绩荣获优胜奖。

北京市公安局定点帮扶支教贵州省黔西南州青少年校园足球夏令营活动举办。中新社记者 田雨昊 摄

经支教团队筹划推动，黔西南州政府在首府兴义市成立了青少年足球训练基地，初步探索建立州优秀足球人才“小学—初中—高中”的“全链条”晋升通道，为全州足球长远发展打下坚实基础。期间，北京市公安局组织创作《山花开的时候》和《像鹰一样飞》两首支教歌曲，与北京广播电视台、中国足协联合策划拍摄了专题纪录片《为爱黔行》，党的二十大期间在北京卫视黄金时间播出，取得良好效果。

北京市公安局定点帮扶支教贵州省黔西南州青少年校园足球夏令营活动举办。中新社记者 田雨昊 摄

两年来，在两批支教团队的接续努力下，先后有2名队员被评为国家一级运动员，38名队员被评为国家二级运动员，6人入选贵州省青训队并就读贵阳实验学校，45人入选黔西南州青训队并就读兴义五中，真正帮助孩子们走出了大山。

按照公安部工作部署，今年，是北京市公安局赴黔支教的第三年。为检验定点帮扶支教工作成效，加强北京市与贵州省黔西南州青少年校园足球运动交流，为帮扶地区学生提供拓宽眼界、沟通交流、学习培训、竞技比赛和展示风采的机会，激励鼓舞帮扶地区培养更多青少年校园足球优秀后备人才，以“志智双扶”助力乡村振兴，北京市公安局从7月4日至10日在京举办2023年北京市公安局定点帮扶支教贵州省黔西南州青少年校园足球夏令营。

北京市公安局定点帮扶支教贵州省黔西南州青少年校园足球夏令营活动举办。中新社记者 田雨昊 摄

此次夏令营举办“山花杯”北京&黔西南州青少年校园足球交流友谊赛。7月5日至7日，邀请北京青少年校园足球3支男队(聚加足球俱乐部青训队、聚加足球俱乐部U12战狼队、聚加足球俱乐部U13战狼队)、3支女队(北京市大兴区女子足球U13代表队、北京市丰台区女子足球U13代表队、北京市东城区女子足球U13代表队)与黔西南州青少年校园足球男、女队，分别进行3场交流友谊比赛，每支球队每天一场比赛，共3天赛程，赛后举行颁奖仪式。

7月8日，队员们参观北京国安足球俱乐部，参加俱乐部训练课，观看中超联赛北京国安主场比赛，在新工人体育场现场感受足球运动魅力。

北京市公安局定点帮扶支教贵州省黔西南州青少年校园足球夏令营活动举办。中新社记者 田雨昊 摄

7月9日，队员们观看特警训练及警犬演示，现场体验警械武器和警车等装备使用，民警讲解安全防范知识。

据悉，7月9日至10日，队员们将到天安门广场观看升旗仪式，参观颐和园、登八达岭长城，领略祖国壮美景色和大好河山。 (记者 杜燕)

(责编：郝孟佳、孙竞)