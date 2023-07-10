原标题：中国高校“最后一课”：“细枝末节”折射人文温情

图为西安交通大学毕业典礼当日，该校党委书记卢建军为校长王树国撑伞。 西安交通大学供图

随着中国各高校录取通知书陆续发出，2023年毕业季已近尾声。迎新之际，各地高校为学生呈上的“最后一课”愈加值得回味。

在西安交通大学，校长王树国为毕业生致辞时突降大雨，该校党委书记卢建军起身为其撑伞，引来在场师生欢呼致敬。无独有偶，西南政法大学举行毕业典礼时也突逢大雨，当学生们为“雨中典礼”做好准备，校长付子堂却出其不意，以14字标题替代了3500余字的演讲稿，短短20秒内结束发言。

“一位言传，一位身教。”“校长真正做到了知行合一。”两场雨中演讲在网络上迅速升温，“真正的教育润物细无声”也成为网友共识。

与此同时，“毕业典礼搬进食堂”“校长带老师前往患病学生家中为其拨穗”“城市地标公屏‘点亮’高校毕业祝福”“高校书记、校长与毕业生共吃饺子以‘送骄子’”等毕业“名场面”不断更新，在毕业前的“最后一课”，学校的一举一动反而比言辞更引人注目。

但“最后一课”并非终点。深圳大学为毕业生们送上“好眠好梦的枕头”，校长寄语“高枕无忧，枕戈待旦”；北京航空航天大学赠予学生的毕业礼盒内含飞机积木，祝福毕业生“梦想启航”；西北大学自2015年起将蓝田玉印章作为毕业礼，用玉石隐喻校训“公诚勤朴”……各高校用毕业礼物“花式”勉励初入社会的毕业生继续向前。

教育部门此前披露的数据显示，2023届中国普通高校毕业生规模预计达到1158万人，再创历史新高。当走出校门，学生们看似已与学校“脱离”，但就业选择、生活方向仍无不受其影响。

西安交通大学的“西迁精神”实现数代传承。校方公布数据显示，该校2022届毕业生主动奔赴西部地区、基层一线等国家最需要的地方，西部地区就业人数比例达50.49%。截至今年7月1日，在该校已落实毕业去向的2023届研究生中，仍有超五成学生选择留在西部工作。

“毕业典礼已不仅是一种仪式，而成为一种文化标志。”陕西省社科院专家王晓勇表示，毕业典礼上的种种细节，是学校文化与教育理念的另一种呈现。他认为，此番“出圈”场景加深了高校与学生的情感联结，既发挥了毕业典礼独特的教育价值，也有助于加强学生面向社会的自我认同，尽显中国高校的人文细节与温情。 (杨英琦)

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